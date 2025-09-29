Homenatge a Feliu Formosa a la Setmana del Llibre

Les biblioteques de Barcelona han volgut homenatjar el traductor i poeta sabadellenc Feliu Formosa, qui continua actiu als seus 91 anys. Va ser aquest cap de setmana a la Setmana del Llibre en Català, amb un acte dirigit per Dolors Vilarasau amb textos seleccionats pel filòleg sabadellenc Cesc Prat, amb els actors Jep Barceló, Martina Vilarasau i el músic Joan Alavedra. \r\n\r\nVa ser un espectacle completament nou que parteix d’una selecció de textos de Formosa esquitxats per l’humor. “Volíem que s’ho passés bé ell i el públic, també”, apunta. “Hi ha el prejudici que els intel·lectuals són seriosos i complicats, però no és així”, afegeix. De fet, sosté que Formosa travesasa un moment en què l’humor li retorna a la infantesa sabadellenca. \r\n\r\nLa intenció és portar l’espectacle a Sabadell. \r\n