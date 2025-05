L'Observa preveu 8.000 persones als concerts inaugurals de Doctor Prats i Camela

El festival Observa no serà flor d'un dia, ha vingut per a quedar-se a Sabadell. Ha quedat clar en la presentació de la quarta edició, que començarà amb entrades exhaurides aquest cap de setmana: s'han repartit 3.000 invitacions pels concerts inaugurals de Doctor Prats i Sexenni de divendres i s'haurà venut tot per a Camela, el dissabte. Per altra banda, com a preludi, al mateix lloc el dijous se celebrarà un tast de vins obert a tothom de l'entitat social CIPO, amb una actuació del cantautor local Roger Padrós. "L'amfiteatre del Parc Catalunya s'ha convertit en casa nostra", ha expressat el director del festival, Jose Luis Castet, que ha afegit: "Aquest camí cada any és més bonic".

L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha assenyalat que la proposta va néixer amb el suport de l'Ajuntament, en un exemple de col·laboració públicoprivada: "No cal que ens inventem les coses, les hem d'acompanyar". "Estem treballant perquè durant els diferents trimestres de l'any passin coses a la ciutat, i més en l'àmbit de la cultura", ha defensat. "En aquest festival, hem trobat la combinació òptima entre una cultura pensada per a tots els públics i el descans dels veïns".

Ha estat el regidor de Turisme i Projecció de la Ciutat, Lluís Matas, qui ha dit que l'Observa va per llarg: "Serà per a molts anys. És un dels molts elements que ens fa singulars, de seguida hi vam creure des de Visit Sabadell". El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha recordat que l'Observa agafa el relleu d'un Embassa't que ha sumat més de 9.000 persones i que la temporada cultural de la ciutat s'allargarà fins a mitjans de juliol, tenint en compte que s'hi sumarà el Fresc.

Aprofitant els polèmics vincles del Sónar amb fons d'inversió israelians, Castet ha dit clarament: "Nosaltres no ens hem venut, podem dir lliurement que defensem la causa palestina".

Organitzadors i patrocinadors de l`Observa, a l`escenari

G. P.

La programació de l'Observa

Mushkaa és un dels altres noms que ressonaran amb força, en aquest cas el 30 de maig, mentre que el dia 31 se celebrarà una festa de música electrònica i el dia 1 de juny una de flamenc tecno. Ja el 7 de juny se celebrarà el Macroaplec Dance Remember, i el dia 8 el Reggaeton Summer Festival, amb DCS, henry Mendez i Charly Rodríguez.

El 13 de juny serà el torn de Pedro Capó, amb el seu 'La carretera tour', mentre que el dia 14 se celebrarà la Festa Flaixbac, amb Carles Pérez, Marc Frigola, Andreu Presas i el Gran German. Com a proposta complementària, i de manera conjunta amb les sales d'escalada de la ciutat, s'ha organitzat un punt d'escalada de caixes de cervesa: "Qui més caixes de cervesa escali se les emportarà a casa, plenes", ha dit Castet.

El festival Observa també anirà acompanyat de les parades de Tipis Cerdanya, que els dijous serà d'entrada gratuïta.