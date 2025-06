Francesc Ventura i Paquita Company, una vida dedicada a fer ciutat a través de la cultura

La Fundació Bosch i Cardellach reconeix la parella sabadellenca, ànima de l’Espai Foc Ventura, per la seva trajectòria exemplar al servei del teatre, l’art i el patrimoni local amb el títol de Bàrbars de l'Any 2025

“Ells dos són un tàndem artístic que crea conjuntament, és realment bonic”. Amb aquestes paraules, l’escriptora i periodista Anna Fité va sintetitzar aquest dijous 19 de juny, durant l’acte celebrat a la Fundació Bosch i Cardellach, a dues gran figures del món cultural sabadellenc: Francesc Ventura i Paquita Company, reconeguts amb el títol de Bàrbars de l'Any 2025 per la Secció d’Arts i Lletres de la Fundació. Reconeixent la seva tasca incasable com a impulsors de la cultura local des del seu Espai Foc Ventura.

Aquest guardó, que es concedeix des del 2016, reconeix personalitats sabadellenques pel seu caràcter singular i tarannà benhumorat, així com per la seva contribució a fer la ciutat més culta, lliure i civilitzada. En aquesta ocasió, el mèrit recau sobre dues figures indestriables de la vida artística local. Ventura i Company, a través d’Espai Foc Ventura, han convertit una botiga de catifes del centre en un dels pocs espais de tertúlia i resistència cultural actius a Sabadell.

"Ens vam conèixer fent comèdia, amb l’esperança que no acabés en tragèdia"

La conversa d’homenatge, moderada i dinamitzada amb encert pel filòleg Cesc Prat i la mateixa Fité, va servir per repassar vivències, anècdotes i moments clau. Un dels aspectes més destacats és l’actitud d’obertura constant: “Hem donat espai a grups teatrals i artistes desconeguts, la gent ja ni pregunta qui ve, simplement passen, saben el nivell”, explicaven. En aquest espai hi han tingut lloc lectures dramatitzades, obres breus, exposicions de ceràmica o escultura, i fins i tot visites inesperades com la del llavors president de la Generalitat Quim Torra, que va passar-hi en una visita privada durant una mostra sobre la Colla de Sabadell.

Des de ben joves lligats al teatre amateur local, Ventura i Company van contribuir decisivament a impulsar l’Aula de Teatre de l’Acadèmia de Belles Arts, on es van formar figures com Jordi Boixaderas o Montse Germán. Francesc recordava amb ironia: “Ens vam conèixer fent comèdia, amb l’esperança que no acabés en tragèdia. I avui dia vendre catifes és lo més semblant a fer comèdies.”

També cal destacar la "màgia" de l'espai FOC; llar de l'avi de Carlos Gardel. I, on, durant reformes van descobrir-hi dos forns del segle XVIII, que van decidir documentar i cedir a la ciutat perquè es poguessin visitar. Aquesta visió de conservació i transmissió cultural i del patrimoni conviu amb la seva línia artística molt clara: “El fet que no poguem exposar pintures a causa de la humitat, ens ha fet desmarcar-nos del que fan les galeries convencionals; mostrant ceràmiques, artesania, escultura...” Fent d'una mancança, una virtut.

Company va recordar les seves primeres passes al món del teatre: “Quimeta Pagès Inocente em va introduir al món del teatre quan jo com a molt amb vint anys havia vist els Pastorets. Vaig començar com a monja morta en una obra, i ja em vaig sentir com actriu. Vaig gaudir sense fer gairebè res", explicava entre riures.

Manchester of Catalonia

Un dels moments claus de la conversa va ser el record de l’obra Manchester of Catalonia, impulsada per Ventura i el seu entorn des de l’Aula de Teatre. “Vam preparar aquesta obra durant dos anys”, comentava. Finalment, Manchester es va representar més de 100 vegades en diferents èpoques. Un projecte que repassa la història cultural de Sabadell i que, per ell mateix, justifica el reconeixement rebut.

Per haver sabut crear un espai únic a Sabadell, on s’ha teixit part de la història cultural recent de la ciutat, i per haver impulsat la cultura amb constància i generositat al llarg dels anys, Francesc Ventura i Paquita Company són, amb ple dret, els Bàrbars de l’Any 2025.