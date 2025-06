El Fresc començarà amb més d’un 76% d’entrades venudes

La vuitena edició del Fresc Festival agradarà. Només cal fixar-se en les entrades venudes abans de l’estrena, que serà dimecres 25 de juny amb l’obra Una ciutat brillant, de l’autor irlandès contemporani Connor McPherson, amb traducció del sabadellenc Joan Sellent i direcció d’Albert González. El repartiment el formen Santi Ricart, Òscar Castellví, Diana Torné i Jan D. Casablancas. L’obra s’endinsa en la trobada entre un psiquiatre i un home trasbalsat per la mort recent de la seva dona, i retrata com el passat pot irrompre amb força en moments de fragilitat emocional. És la primera coproducció de la història del festival, que compta amb el BBVA com a partner .

S’han venut un 76% de les entrades per als 14 espectacles de teatre, música i poesia als Jardinets. A banda de l’obra inaugural, hi ha tres espectacles que ho han venut tot: el concert de Judit Neddermann i Pau Figueres (26 de juny), la comèdia La paella dels dijous (10 de juliol) i la presentació del nou disc de Blaumut, Abisme, que clourà el festival l’11 de juliol.

Altres espectacles superen el 90 % de localitats venudes, com Els ossos de l’irlandès (27 de juny) o el recital Venus i Adonis amb Emma Vilarasau, Jordi Bosch i Lluís Claret (8 de juliol). “Tot plegat confirma la consolidació del Fresc com una de les cites culturals més esperades de l’estiu a Sabadell i una proposta plenament arrelada a la ciutat, a la comarca i més enllà”, destaca Joan Carles Sunyer, director de la Fundació 1859 Caixa Sabadell.