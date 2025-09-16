ARA A PORTADA

La gran gala del teatre sabadellenc ja té data i director

El tret de sortida de la temporada per part de Sabadell Teatre Associació estarà dirigida per Toni Ten

Publicat el 16 de setembre de 2025 a les 16:05
Actualitzat el 16 de setembre de 2025 a les 16:10

La desena gala de la STA – Sabadell Teatre Associació- tindrà lloc el dijous 25 de setembre a les 20 h a la Faràndula. Les entitats que conformen la l’associació –El Ciervo Teatre, Joventut de la Faràndula i Teatre Sant Vicenç–- presentaran la seva programació per a la temporada 2025-2026, portant a escena números musicals o esquetxos especialment seleccionats per a l’ocasió, amb particular protagonisme per a les noves estrenes. Es comptarà també amb la presència de la companyia convidada Petit Món.

La gala estarà en aquesta ocasió dirigida per Toni Ten. La part tècnica tornarà a estar a càrrec del mateix Ten i Sergi Zamora, mentre que Josep Ubia és un cop més el responsable del disseny gràfic. En aquesta edició els directors han ideat una posada en escena amb molts participants, sorpreses i picades d’ullet a aquests deu anys anteriors . Les entrades, gratuïtes, es posaran a disposició tant a la web de l’Ajuntament com a taquilla.

