Un homenatge a Núria Candela dona el tret de sortida al cicle 'Dissabtes Poètics' de Sabadell

El pati del Museu d'Art de Sabadell ha estat punt de trobada i celebració pels amants de l'art i la cultura. L'homenatge a l'actriu Núria Candela ha estat l’acte inaugural del cicle Dissabtes Poètics en un pati ple de gom a gom. Candela és una de les veus més destacades en la difusió de la poesia catalana i universal. Com han recordat durant l'homenatge, al llarg de la seva carrera l'actriu sabadellenca va posar veu als versos de Joan Brossa, Maria Mercè Marçal, J.V. Foix, Josep Maria de Sagarra, Jacint Verdaguer, Antònia Vicens i molts altres autors que formen part fonamental del patrimoni poètic català.
Durant l'acte les actrius Carme Sansa i Rosa Renom, han donat veu a una selecció de textos triats per Pep Solà, acompanyades per la música d’Eduard Iniesta.
L’acte ha estat també una declaració d’intencions del cicle, que vol reivindicar la poesia com a espai de trobada i diàleg. Els organitzadors han subratllat que Dissabtes Poètics pretén apropar la cultura a l’abast de tothom” i fer de Sabadell un punt de referència per a la creació poètica contemporània.
Després d’aquesta sessió inaugural, el cicle continuarà amb una “cadena poètica” on cada poeta convidarà el següent, mantenint la paritat de gènere. El 15 de novembre serà el torn del poeta Antoni Clapés, que donarà el relleu a la poeta Aina Torres Rexach, encarregada de tancar l’any amb la sessió del 20 de desembre.
Dissabtes Poètics es reprendrà el febrer de 2026, consolidant-se com un espai estable de poesia viva a la ciutat i un homenatge continuat a figures com Núria Candela, que van contribuir a fer de la poesia una forma d’art i de resistència cultural.