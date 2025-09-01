El músic sabadellenc Jay Jovian guanya un premi Intercontinental Music Awards 2025

El músic sabadellenc Jay Jovian ha estat guardonat amb un premi Intercontinental Music Awards 2025 per la cançó Moonwatching, en la categoria Europop. Els guardons es van lliurar a Los Angeles, Califòrnia, el passat 24 d’agost de 2025.
Jay Jovian és un cantautor independent amb un estil musical eclèctic, amb influències del pop, el folk, l’R&B, el rock i la música indie. Aquest reconeixement suposa un pas important en la trajectòria d’aquest artista
emergent, que actualment està treballant per obrir-se pas en el món de la música i formar una banda per oferir concerts en directe.
“Com a persona queer i autista, guanyar aquest concurs és un gran reconeixement a tots els obstacles que he hagut de superar per a tenir el valor d’iniciar-me en el món de la música i, justament, la meva cançó Moonwatching parla d’això”, va declarar Jay Jovian en el discurs de lliurament del premi. "És una cançó sobre transformació personal, algú que canvia de mentalitat per ser la persones que sempre havia volgut ser", relata sobre la cançó.