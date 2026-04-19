Sabadell recupera l’esperit literari amb els primers Jocs Florals del Popurri

El projecte cultural sense ànim de lucre Popurri organitza periòdicament esdeveniments culturals a Sabadell. Aquest diumenge 19 d'abril, s'han volgut estrenar a l'aire lliure a la plaça de Ricard Simó (el seu espai habitual és la floristeria Laia Claramunt) amb la primera edició dels Jocs Florals del Popurri.
Amb la col·laboració de la llibreria Mala Peça, la jornada, organitzada a les portes de Sant Jordi, ha recuperat una de les tradicions culturals més arrelades de Catalunya, adaptant-la a nous formats i sensibilitats.
"Hem vingut a presentar una edició especial de Popurri, que són els Jocs Florals. Amb l'objectiu de recuperar una tradició històrica de Catalunya, que recordem amb una especial estima i nostàlgia", explica Irene Batiste, una de les organitzadores de l’esdeveniment. "Era una cosa que fèiem a l'escola quan érem petites", afegeix, recordant el component emocional de la proposta.
El certamen ha comptat amb tres categories: microrelat, il·lustració narrativa i poesia. "La gent s’ha anat presentant durant el dia de forma molt dinàmica i, al final de l'esdeveniment, hem entregat els premis", detalla Batiste, en una jornada que ha combinat l’entrega de guardons amb tallers creatius oberts al públic. Entre les activitats, s’han pogut veure propostes com el Blackout Poetry, el Cadàver Exquisit o els Cròcics, dinamitzades per diferents talleristes.
Els premis, en sintonia amb l’esperit de Sant Jordi, han consistit en "un llibre i una rosa de la floristeria Laia Claramunt", explica Batiste, destacant també la implicació de la llibreria Mala Peça en la selecció de llibres pels premiats.
La resposta del públic durant les diferents edicions del Popurri organitzades ha estat molt positiva: "Ens està anant molt bé. Té una molt bona acollida a la ciutat", afirma Batiste. "La gent té ganes de trobar un espai on trobar cultura de qualitat i propostes diferents del que sol oferir la ciutat", conclou.