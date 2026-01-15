Els 10 concerts de la temporada de Joventuts Musicals de Sabadell

Joventuts Musicals de Sabadell amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell presenten un nou Cicle de Música de Cambra, amb un total de deu concerts que tindran lloc entre els mesos de gener i maig de 2026 al teatre Principal. Es tracta d’una programació important i d’alta qualitat artística, amb una presència destacada de músics sabadellencs de gran nivell i formacions consolidades del panorama clàssic català.
Una programació diversa i amb segell local
Dins del cicle Música al Saló s’han programat cinc concerts. L’estrena, aquest mateix dijous, ha exhaurit les localitats i permetrà gaudir del pianista Marco Mezquida reinterpretant Schubert. Destaca, entre les propostes, la doble cita amb el violoncel·lista sabadellenc Miquel Felip, que el 4 de febrer interpretarà Sota el mateix cel acompanyat al piano per la seva mare, Glòria Peig, i el 20 de maig tornarà al Saló com a integrant del Quartet Calders. El trio Defilló i l’arpista Olga Benito completen un programa divers i d’alt nivell.
Pel que fa a la resta de propostes, la primera cita serà un homenatge al pintor i poeta sabadellenc Jordi Roca (1933-2022) el pròxim 30 de gener. Gesta èpica d’arrels profundes és una lectura dramatitzada del poema homònim de Roca, amb episodis musicals, per a rapsodes, veu, cobla i percussió. Amb música del compositor local Josep Maria Serracant i la participació de la Cobla Mediterrània.
El següents concerts seran El violoncel romàntic amb el violoncel·lista madrileny Fernando Arias i Transcendental, amb el pianista Víctor Braojos. Després es podrà gaudir del cor Cererols, que dedica una atenció especial a recuperar i interpretar música vola catalana caiguda en l’oblit. I es tancarà la programació amb el concert Schubert i Ravel a càrrec del Trio Fortuny, formació que està en residència a la ciutat.
70è aniversari de Joventuts Musicals de Sabadell
Aquest cicle de concerts coincideix amb la celebració del 70è aniversari de Joventuts Musicals de Sabadell. L’entitat es va crear a principis de l’any 1956 com la delegació local de l’entitat, que havia estat creada el 1939 a Bèlgica i França amb vocació internacional. L’objectiu era —i continua sent— promoure posar la bona música a l’abast dels joves. Set dècades després, Joventuts Musicals de Sabadell continua essent un actor clau en la vida cultural de la ciutat i amb el suport de l’Ajuntament de Sabadell organitza una programació d’espectacles totalment consolidada.
Programació
- 14 de gener: La Schubertiada de Marco Mezquida (Música al Saló)
- 30 de gener: Gesta èpica d’arrels profundes, homenatge poètic i musical al pintor Jordi Roca
- 4 de febrer: Sota el mateix cel, amb Glòria Peig Sabater i Miquel Felip i Peig (Música al Saló)
- 13 de febrer: El violoncel romàntic, amb Fernando Arias i Karla Martínez
- 13 de març: Transcendental
- 18 de març: Entre llums i ombres, amb el Trio Defilló (Música al Saló)
- 10 d’abril: Fulcite me floribus
- 15 d’abril: L’arpa entre França i Catalunya, amb Olga Benito (Música al Saló)
- 15 de maig: Schubert i Ravel
- 20 de maig: [Neo] Clàssic, amb el Quartet Calders (Música al Saló)