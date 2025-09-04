Júlia Raya, estrella del film ‘Campamento Garra de Oso’

Ha nascut una estrella? Caldrà esperar uns anys per saber-ho, però la sabadellenca Júlia Raya fa passes en aquesta direcció. Amb només 12 anys, és la protagonista de Campamento garra de oso, un film familiar de comèdia i aventures que ja es pot veure a l’Imperial, l’Eix Macià i a la majoria dels cinemes de l’Estat. Hi coincideix amb una altra actriu sabadellenca, en aquest cas més gran i consolidada en el sector, Elisabet Casanovas.
Gravat al País Basc, el film ens situa en una vall natural, plena d’animalons i amb un fabulós campament d’estiu, que està amenaçada per un constructor que vol carregar-s’ho tot per construir-hi un ressort de luxe. Sort en tindrà la vall i els animalons de la Maia, la protagonista interpretada per Júlia Saura, que lluitarà a contrarrellotge per salvar la vegetació i la fauna. Amb el Jan i la mofeta Fritz, viurà una gran aventura per trobar un os que habita la vall.
És el primer llargmetratge de la menor, que també ha participat en anuncis de marques com Casa Tarradellas.
Per altra banda, Elisabet Casanovas interpreta una de les monitores del campament que acompanya els infants en l’aventura. Torna a coincidir amb un dels actors de Merlí, Adrián Grösser.
“M’agrada com està tractada la pel·lícula i el sentit de l’humor que té”, declarava Casanovas en l’estrena al portal Moobys. “Em venia de gust fer-la. Em recorda a pel·lícules que em van marcar de petita, com Els goonies”, afegeix. L’actriu sabadellenca, que prepara per l’octubre l’estrena de Little Woman al Teatre Lliure, en destaca que no només estigui destinada a un públic infantil –”fa de mirall per al món adult”– i que se’n desprengui “consciència climàtica i respecte sense donar lliçons”.