Laura Andrés interpretarà Coldplay a la CavaUrpí

La pianista Laura Andrés portarà a la CavaUrpí de Sabadell un concert tribut a Coldplay, amb arranjaments propis, que ha rodat per tota Europa. Queden molt poques entrades per assistir a l’actuació, divendres a les 21h, una darrera oportunitat, ja que l’artista anuncia que molt probablement serà l’última vegada que presentarà.
Precisament, hi ha interseccions entre les atmosferes galàctiques que evoca Andrés a Venus i les melodies pianístiques de Moon Music.
La CavaUrpí Sabadell proposa un total de 21 espectacles en la seva temporada de tardor. La programació combina concerts, teatre, màgia i tributs musicals en un format íntim i de proximitat, a càrrec de grans noms de l’escena artística que comparteixen cartell amb artistes sabadellencs.
El 18 d’octubre hi haurà el concert de Tribut a Queen; el 25 d’octubre Estrena Morena oferirà la darrera funció de la comèdia M’esperaràs?. Roger Padrós presentarà T’hi voldries quedar, el 7 de novembre. L’endemà, tribut a El canto del loco. El 14 de novembre serà el torn de Quimi Portet. El 15 de novembre, tribut a Pink Floyd. Paula Valls presentarà Començar de nou, el 21 de novembre. L’endemà, Sara Roy.