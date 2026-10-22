"El jazz és llibertat, la bossa nova és la nota justa per arribar a l'ànima"

Fa exactament 10 anys, Mar Fayos va adonar-se que estava enamorada del jazz i que s’hi bolcaria professionalment. Tornarà expressament de Boston, on exerceix de cantant i de professora a la prestigiosa universitat Berklee College of Music, per celebrar la decisió amb un concert. Serà aquest divendres a la CavaUrpí, a les 21h. Les entrades estan exhaurides. Ha aconseguit aquell propòsit, és clar.
Tornarà a l’essència del jazz, a l’època daurada, a les arrels de la seva formació, amb un concert que homenatjarà veus referents com les de Billie Holliday, Sarah Vaughan, Nancy Wilson i Ella Fitzgerald. Són fonaments del jazz des dels anys 20 del segle passat fins als 50.
I, des d’aquí, viatjarà al Brasil, per recordar la influència del jazz quan va entrar en contacte amb la bossa nova i la samba. “Quan els músics van viatjar al país llatinoamericà, es va produir una interlocució melòdica i harmònica”, recorda. Interpretarà temes de cantants com d’Elizeth Cardoso, Maria Creuza i Eliane Elias. “Són referents. Per tant, serà un tribut”, explica Fayos, que arribarà de Boston directament pel concert a la CavaUrpí.
“El jazz és elegància i sensibilitat. És versatilitat vocal, és llibertat artística i jugar amb improvisacions. És una manera d’estar molt present en el moment de crear”, explica Fayos, abans de contraposar: “La bossa nova és la nota justa per arribar a l’ànima. Per mi, crec, les regles estan més ben estructurades. La música brasilera t’emociona, és igual la llengua que parlis, si ets jove o si ets gran”.
Quan Mar Fayos va decidir que es dedicaria a la música, la bossa nova anava de bracet amb el jazz. “Aquest concert serà tornar als orígens, ja que el 2016 va ser el meu primer concert. Va ser a la biblioteca del Teatre del Sol”, recorda.
Des d’aleshores, han passat moltes coses a la seva carrera. Havia deixat enrere el periodisme perquè, en els concerts, veia que volia ser dalt de l’escenari, i no a baix prenent notes. Va rebre una beca per estudiar a Berklee i s’hi va quedar com a professora després de graduar-se. Ha col·laborat amb artistes internacionals de renom i ha estat nomenada membre votant de dues de les acadèmies més importants del món de la música, la Latin Grammy Academy i la Recording Academmy. També va ser cantant solista a l’espectacle Alegría, de Cirque du Soleil, a la gira per Àsia.
“Estic molt agraïda al públic de Sabadell perquè sempre que torno les entrades estan exhaurides”. És resident a les temporades de la CavaUrpí, una sala que aprecia molt i que encaixa amb els concerts de jazz. Hi actuarà amb Gabriel Peso al piano, Jordi Portaz al baix i David Simó a la bateria.