Una placa recordarà l'enyorat músic Llongue

Sabadell retrà homenatge al músic Josep M. Llongueras, conegut artísticament com a ‘Llongue’, amb l’estrena d’una placa commemorativa a la façana de la casa on va viure, al carrer de Buxeda, 20-34. L’acte tindrà lloc aquest dissabte, 24 d’octubre a les 12 h.
La iniciativa, impulsada per familiars i amics, compta amb el suport de l’Ajuntament i neix de la voluntat de deixar un record permanent del músic a la ciutat, després de l’homenatge que se li va retre l’any 2024 sota el títol Desperta’m quan sigui primavera. Amb la instal·lació de la placa es vol mantenir viu el record de Llongue, mort l’any 2023, en un espai estretament vinculat a la seva vida.
L’acte comptarà amb la presència del regidor de Cultura, Carles de la Rosa, i estarà amenitzat pels músics Riqui Latorre, Carme Calvo, Nunu García i Marta Baldellou Llongueras.
Un referent del pop català dels anys vuitanta
Nascut a Sabadell el 13 d’octubre de 1959, Josep M. Llongueras va ser cantant, guitarrista i un dels líders de La Madam, grup format a Sabadell el 1987 que va tenir un paper destacat en el panorama del pop català dels anys vuitanta.
Amb La Madam va publicar treballs com Sense pressa (1987), Creus que és una bona idea? (1988) i Micos i mones (1989). Després de la dissolució del grup, el 1992, va iniciar una carrera en solitari amb la publicació de Balades i vetllades.
Al llarg de la seva trajectòria va editar set discos en solitari i també va treballar en l’enregistrament i la producció de discos d’altres artistes. El seu darrer àlbum, L’hora viscuda, es va publicar el 2020.