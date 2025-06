No és casualitat que hi hagi sabadellencs entre els Premis Broadway Spain

És usual que hi hagi mostres de talent local en el teatre musical de primer nivell. Però no és casualitat: Sabadell és un planter de joves que fan les primeres passes artístiques a companyies amateurs de la ciutat, a vegades trampolins cap a la professionalitat. L’última prova que això és cert és que hi ha uns quants sabadellencs entre els títols nominats a guanyar un guardó BroadwayWorld Spain Award, que selecciona propostes de la temporada 2024/2025. Funcionen amb votació popular, oberta tot aquest juny. S’hi poden trobar les següents propostes.

‘Lizzie Musical’

Alba Grau, Claudia Anyor, Gemma Maus i Ariadna Clapés protagonitzen un musical basat en la llegenda negra Fall River (Massachusets), el 4 d’agost de 1892. Lizzie Borden, víctima d’abusos, clava desenes de punyalades al seu pare i a la madrastra i avisa la policia. La companyia sabadellenca Les Biaix va reconstruir els fets amb una òpera rock que van assajar i estrenar a l’Estruch per, després, fer el salt al Teatre Gaudí.

‘Ànima’, amb Abel Garriga

El pianista i compositor Abel Garriga, que el 2022 es va estrena com a director musical a Broadway, és l’autor de la música d’Ànima. És un musical de gran format sobre la lluita als anys trenta de dones talentoses per demostrar que mereixien ocupar un lloc en la indústria de les pel·lícules d’animació dels grans estudis nord-americans. Hi va participar com a actor el sabadellenc Pol Roselló.

El dia de la marmota

Entre la quinzena d’intèrprets d’El dia de la marmota, un dels èxits de temporada al Teatre Colisseum, hi tenim una altra vegada l’actor Pol Roselló, a més d’una altra sabadellenca, Clàudia Bravo, que el 2018 ja havia sortit a La jaula de las locas, dirigida per Àngel Llàcer i Ivan Labanda.

Mar i cel

No és només formar part d’un dels musicals més icònics representats mai a Catalunya, d’Àngel Guimerà, sinó ser a l’elenc de l’últim espectacle de la mítica companyia Dagol Dagom abans d’acomiadar-se dels escenaris després de més de 50 anys. És el gran mèrit del sabadellenc d’adopció Cisco Cruz, interpretant el pirata Salam; el jove Biel Llongueras, Idriss; i Raül Grau, que ha estat preparador d’acrobàcies de l’espectacle.