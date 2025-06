Mireia Gubianas és la professora una mica perepunyetes a 'La furgo'

Mireia Gubianas es converteix aquest divendres en una mestra de primària perepunyetes i una mica tafanera, però amb bon cor. L’actriu sabadellenca, a qui darrerament hem vist al Com si fos ahir, és un dels personatges de la pel·lícula La Furgo, que s’estrena aquest divendres i que es podrà veure en català als Cinemes Imperial.

L’Os s’acaba de divorciar, ha estat acomiadat i desnonat. Acaba sobrevivint en una furgoneta entre els carrers de Barcelona. Viure-hi és una solució temporal, com també oferir itineraris clandestins a turistes per a treure’s quatre duros. La Violeta, la seva filla de 6 anys, es converteix en la seva còmplice, mentre l’exdona ultima una boda que encara el condueix més fins al límit. El camí per a tornar a l’estabilitat no serà fàcil.

“És una pel·lícula amb ànima, una història enorme a partir de coses petites”, explica Gubianas, qui alterna la feina d’actriu professional amb la docència d’arts escèniques i la gestió cultural. Dirigida per Eloy Calvo i protagonitzada per Pol López, el film parteix d’una novel·la gràfica amb el mateix nom, de Martín Tognola i Ramon Pardina.

“La Furgo em connecta amb La vida és bella perquè el protagonista ensenya la filla a afrontar les circumstàncies amb una altra mirada”, explica l’actriu sabadellenca,. “És un viatge d’Ulisses cap a l’interior del personatge principal”, afegeix Gubianas, amb una llarga trajectòria en teatre i que pròximament apareixerà a la sèrie Ravalejar, que s’estrenarà a 3Cat i Max. A mig camí entre el drama i la comèdia, el film es va estrenar al Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà.

L’actriu admet que el seu personatge, com la resta de secundaris, pivota com un satèl·lit entorn de l’Os. En aquest sentit, es defà en elogis sobre el talent interpretatiu de Pol López, protagonista de Suro (2022). “Té una llarga trajectòria en teatre i ara l’han descobert al cinema. És molt bo”.

La professora que interpreta comença a sospitar que hi ha alguna cosa que no encaixa. Quan demana als alumnes que dibuixin casa seva, la Violeta dibuixa una furgoneta. “És una mica perepunyetes, però està molt motivada amb la seva feina. Veu modificacions en el comportament de la nena i comença a sospitar amb un punt de preocupació i un altre una mica tafaner”, explica sobre el seu personatge. “Reivindico molt que la professora tingui aquest paper, de ser el primer contacte entre l’escola i les famílies”, assenyala l’actriu, que recentment ha tornat a viure a Sabadell.

Mreia Gubianas és a més un actiu important a laSala, treballant-hi en tasques de mediació amb centres educatius, on apropa les arts escèniques als infants i joves.