La bossa nova de Mushkaa a l'Observa

"Llavors la Mushkaa ja va créixer, però l’Irma es va quedar aquell lloc", cantava la maresmenca Irma Farelo, coneguda artísticament com a Mushkaa, durant la presentació del seu nou àlbum NOVA BOSSA a l’Amfiteatre del Parc Catalunya aquest divendres 30 de maig. Un pas endavant en la trajectòria de la jove artista, amb un treball que respira maduresa i experiències personals. L'acompanya en directe una banda completa (amb saxo, teclats, trompetes i altres instruments), una imatge poc habitual en el panorama urbà actual.

Tot i les novetats, no va oblidar els seus grans èxits. Ja d’entrada va sonar Xarnega, seguida de MIMENINA, una peça del nou disc amb tocs cumbieros i que exemplifica les noves sonoritats que Mushkaa ha incorporat al seu univers musical. I parlant de ritmes llatins, amb una pantalla gegant en mode karaoke per seguir la lletra, va arribar també 1CUMBIA, amb Guillem Gisbert. En aquesta col·laboració, tant l’ex-Manel com Farelo es desmarquen dels seus registres habituals per trobar-se en un terreny nou per a tots dos. El públic ho va gaudir, corejant la part pregravada de Gisbert amb la lletra projectada a la pantalla de l’Observa.

DAVID CHAO

Poc després van arribar No m’estima + i Vaya liada, dues col·laboracions amb la barcelonina Julieta. Elles són, segurament, les veus més destacades del pop urbà en català. Irònicament, durant Vaya liada es va produir una “liada” real: el so es va tallar. Però el públic, entregat, va continuar cantant a ple pulmó mentre es resolia el problema.

Eencara quedava festa; Flashy Ice Cream i 31 FAM van pujar a l’escenari per interpretar amb Mushkaa el tema conjunt Bona Vida, deixant clar que el so urbà de Sabadell és un dels més potents del moment.

Diversos instruments s'afegeixen al directe de Mushkaa

DAVID CHAO

Amb FLOW BALOTELLI, també inclòs al disc publicat el febrer passat, Mushkaa es va atrevir fins i tot amb alguns regats i celebracions futbolístiques, amb gran goig del públic. No hi van faltar les col·laboracions familiars: d’una banda, va aparèixer la seva germana bessona Greta, i també, en format pregravat, es va escoltar SexeSexy, cançó que supera els deu milions d'esoltes a les plataformes amb la seva germana gran Alba Farelo, l’arxiconeguda Bad Gyal. Amb la família Farelo, tot queda a casa.

El tancament del concert va reforçar encara més el gir estilístic de la jove de Vilassar de Mar, incidint en les noves sonoritats de la bossa nova i amb una producció escènica que conclou encertadament l’espectacle amb crèdits finals, com si es tractés d’una pel·lícula. THE END.

Mushkaa

DAVID CHAO

Tot i això, l’Observa encara té un parell de bales a la recambra. Avui, 31 de maig, se celebra una festa de música electrònica, i demà, 1 de juny, serà el torn del flamenc tecno.

El 7 de juny arribarà el Macroaplec Dance Remember, i el 8 de juny, el Reggaeton Summer Festival, amb DCS, Henry Mendez i Charly Rodríguez.

El 13 de juny actuarà Pedro Capó, amb el seu La Carretera Tour, i el 14 de juny serà el moment de la Festa Flaixbac, amb Carles Pérez, Marc Frigola, Andreu Presas i el Gran German.