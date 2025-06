Francesc Ventura i Paquita Company, nomenats Bàrbars de l’Any

“Em sembla una barbaritat!”, exclama Paquita Company quan se li pregunta pel reconeixement. El guardó en qüestió és ser nomenada ella i el seu company, Francesc Ventura, Membres Bàrbars de l’Any per part de la Fundació Bosch i Cardellach. És un terme irònic i simpàtic per distingir i reconèixer personalitats sabadellenques singulars, a les quals es vol homenatjar pel seu tarannà benhumorat i bonhomiós.

Ventura (83) i Company (84), sens dubte, responen a aquestes qualitats. El matrimoni és indissociable d’Espai Foc Ventura, la mítica botiga de catifes situada a la via de Massagué que fa 27 anys va obrir com a espai cultural on se celebren exposicions, presentacions de llibres, obres de teatre de petit format i lectures dramatitzades. Des d’allà, fa anys que atenen amb tota la gentilesa del món i amb un voluntarisme infinit ofereixen llar a tota mena d’iniciatives culturals per a la ciutat.

“Aquest nomenament, que no sabem ben bé per què ens ha tocat a nosaltres, ens ha obligat a fer memòria de tot el que hem anat fent”, comenta Ventura. “Ens hem posat a fer una mica de currículum”, contesta Company.

Tots dos van fer les seves primeres passes com a actors a companyies de la ciutat de ben joves. Més tard, van ser impulsors de l’Aula de Teatre de l’Acadèmia de Belles Arts, d’on van sorgir actors com Jordi Boixaderas, Montse Germán, Rosa Renom, Josep Torrents, Teresa Vilardell, Anna Güell... “Una cosa va portar a l’altra”, matisen. Ventura va ser director d’escena d’una desena de produccions de l’Associació Amics de l’Òpera de Sabadell quan l’entitat començava a caminar, fundada el 1982.

Una de les iniciatives que més orgull els suscita va ser la celebració dels 50 anys de l’obra Ponç Pilat, el 2001, amb una exposició a Caixa Sabadell i lectures dramatitzades. Aquesta obra mig segle abans havia estat un èxit que va fer arribar autocars d’arreu de Catalunya a Sabadell. “Era una Passió, però amb contingut politicosocial i en què Jesús passava d’esquitllada”, recorden.

En aquest currículum, del qual treuen pes amb modèstia sincera, també hi ha haver convençut l’escriptora Lluïsa Forrellad per publicar alguns dels llibres inèdits que havia escrit.

Els membres Bàrbars

L’any 2016, la Secció d’Art i Lletres de la Fundació Bosch i Cardellach va iniciar el costum d’homenatjar públicament un sabadellenc “que mereixi ser distingit per la seva significació especial i singular en el món cultural. La intenció és reconèixer el deute que Sabadell té amb aquells que contribueixen a fer una ciutat i un país més civilitzats, més cultes, més lliures, més racionals i, per tant, feliços”.

El nom del nomenament prové d’un vers de Pere Quart en un poema que va escriure amb motiu del centenari de Joan Maragall, fill de la sabadellenca Rosa Gorina: “Don Joan, excusi la franquesa; / però no oblidi / que vostè i jo venim de Sabadell, / poble d’estar per casa. / Al capdavall som bàrbars”.

Fins ara s’han reconegut el poeta Joan Oliver (2016), l’impulsor cultural Robert Ferrer (2017), l’artista Xavier Oriach (2021), l’arquitecte Marc Batlle (2023) i la soprano i promotora musical Mirna Lacambra (2024).