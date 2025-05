Pintura sobre cartrons per reclamar el dret a l’habitatge

Els quadres penjats a les parets de l’Acadèmia de Belles Arts han esdevingut de cartró. És un homenatge i alhora un missatge contundent de l’exposició Viure dels cartrons, de Josep Gerona Funtàs. “Tohtom hauria de tenir casa”.

Per a molts sabadellencs és conegut com a poeta, o ara com a professor ara jubilat, però Gerona és també un artista que es desenvolupa en el camp de la pintura en diferents suports, des de la tela fins a la fusta, passant pel cartró. Fins al 13 de juny, a la Sala 1 es pot veure una mostra de la seva obra, que homenatja “les persones que viuen de recollir cartrons i altres elements de rebuig, com poden ser els ferrovellers ambulants que pentinen cada dia la ciutat, o les que burxen en els contenidors d’escombraries”.

A sobre del cartró, la pintura a l’oli traça figurativament, però sovint de manera esquemàtica, natures mortes, paisatges, gerros amb flors i retrats imaginaris. “Mira! No cal invertir en teles”, comenta una visitant de l’exposició, a qui la seva acompanyant respon: “Escolta, s’ha d’aprofitar tot!”. Al centre de l’exposició hi ha una instal·lació que evoca els fràgils refugis de cartró que es construeixen moltes persones sense llar per protegir-se de la intempèrie. “Em preocupa, m’indigna, em violenta la situació”, denuncia l’artista. Hi ha també un quadre que homenatja el pintor francès Maurice de Vlaminck.

A la Sala Cub d’Assaig hi ha una exposició de gravat de l’alumnat de segon curs d’il·lustració de l’Escola d’Art i Disseny Illaamb treballs inspirats en Los Caprichos de Goya. A la Sala II, hi ha una exposició plural de membres col·laboradors de l’Acadèmia de Belles Arts. L’espai vol compartir processos, generar diàleg i reforçar vincles.