Els Saballuts coronen el 7d8 en el seu 31è aniversari

La Diada va servir per descarregar dos castells per primera vegada aquesta temporada

Els Saballuts en van fer 31. L’aniversari dels castellers de Sabadell va servir per descarregar dos castells per primera vegada aquesta temporada i, a més, per demostrar una molt bona salut social. Van compartir la diada amb els Castellers de Sant Cugat (Gausacs) i els Castellers de Castellar (Capgirats).

Sota un sol espaterrant, els Saballuts van descarregar en el segon intent el 7d8. Des de 2017 que els castellers no l’havien portat en un tram tan matiner de la temporada. Després, en tercera ronda, van oferir a Sant Roc el primer 2d7. Per altra banda, a la ronda de repetició, van descarregar el 3d8. Els camises havien arribat en cercavila a la plaça, una marea de camises verdes. Van començar la Diada amb un 3pd4 i van tancar-la amb un vano de 5 i tres pilars de 4.

D’aquesta manera, els castellers tanquen la primera part de la temporada, abans de les vacances.

D’altra banda, els Gausacs van oferir tres pilars de 4, un 4d8, un 7d7, un 5d7, dos pilars de 5 i dos pilars de 4. Els veïns Capgirats van portar dos pilars de 4, un 4d6a, un 3d6a, un pilar de 5 i dos pilars de 4.