Un sabadellenc i la seva parella esquiven la tragèdia ferroviària d'Adamuz: "Vam decidir allargar el dia a Màlaga" Marc Béjar Permanyer
Sabadell se suma a les mostres de suport pel tràgic accident entre dos trens a Còrdova Jan Cañadell Puigmartí
Carles Sans: "És millor retirar-se a dalt de tot que quan la gent pensi 'ja no toca'" Guillem Plans Roca
Creix l'altruisme, creixen les donacions d'òrgans: els trasplantaments més practicats a la regió sanitària de Sabadell Sergi Gonzàlez Reginaldo
Canvi de presidència als Saballuts, que tenen l'objectiu de tornar a fer un castell de 9
Nacho Rodríguez serà el nou president de l'entitat, amb Palmira Gil i Rosa Martínez com a caps de colla