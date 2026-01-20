ARA A PORTADA

Cultura i oci

Canvi de presidència als Saballuts, que tenen l'objectiu de tornar a fer un castell de 9

Nacho Rodríguez serà el nou president de l'entitat, amb Palmira Gil i Rosa Martínez com a caps de colla

  • Diada dels Saballuts -
Publicat el 20 de gener de 2026 a les 13:13
Actualitzat el 20 de gener de 2026 a les 13:16

Nacho Rodríguez serà el nou president dels Saballuts durant dos anys, com a mínim fins al 2027, després d'agafar el relleu de Mario Sánchez en el càrrec. Els castellers de Sabadell també renoven la figura de cap de colla, que fins ara ocupava Joan Carles Sánchez. En aquest cas, la posició esdevindrà un lideratge compartit entre Palmira Gil i Rosa Martínez. L'assemblea, amb la participació de gairebé 140 membres, va mostrar un ampli suport a la nova candidatura amb 116 vots a favor, 12 vots en contra i 10 vots en blanc. 

A nivell social, l'objectiu dels castellers continua sent augmentar el nombre de camises. Pel que fa als castells, la intenció és afrontar nous reptes com el 2d8f o el 3d9f, castells que no descarreguen des del 2018 i 2017 respectivament. Durant la temporada passada ja es va descarregar tres vegades el 5d8, recuperat 9 anys després. A l'horitzó dels Saballuts hi ha marcat en vermell el Concurs de Castells, que se celebrarà a l’octubre de 2026 a Tarragona. 

L'assemblea ordinària es va celebrar el passat diumenge 18 de gener. A la presidència, Rodríguez estarà acompanyat de Lidia Serrano, vicepresidenta econòmica, i Duart Van Sintemaartensdi, vicepresident de l’àrea social.

Notícies recomenades