L’escriptor que condueix els lectors per revolts inesperats

Sergio Gil sent fascinació pel terror. “Tothom en sent. Quan naixem, la por és el primer sentiment. A l’hora de morir, en sentim envers la mort. Durant la vida, no el volem”, reflexiona l’escriptor de Preludios de terror i Reset. Són dos llibres travessats per aquest sentiment.

Preludios de terror és una obra publicada el 2020 que ara reedita l’editorial Els papers de la part forana. És un recull de contes en què l’horror sorgeix d’escenaris quotidians amb la intenció de fer-nos veure la imprevisibilitat de la vida i la mort: “En qualsevol moment, ens pot passar qualsevol cosa”, argumenta el sabadellenc, qui reconeix que li agrada fer aparèixer la seva ciutat com a escenari literari.

Sergio Gil maneja el lector d’un costat a l’altre per sorprendre’l. Motorista a la vida real i a la literària, li agrada conduir-lo per carreteres amb revolts inesperats. Escriu de manera compulsiva, a raig. “Com quan t’enganxes a una bona sèrie. M’hi poso i no paro”, assenyala. Tant és així que ha acabat d’escriure el seu tercer llibre i ara està immers en el quart i el cinquè, tots dos alhora. Abans, però, cal parlar del segon.

Un homenatge als seus amics

Reset havia de ser un relat curt, però Sergio Gil de seguida va veure que l’argument era de recorregut llarg. El va escriure en només un mes, “sense mirar enrere”, i el va presentar en el festival de Sitges.

Els protagonistes de la novel·la són els seus amics d’infància. Encara mantenen el mateix nom de quan eren petits i es trobaven a l’asfalt, Els de la calle. N’hi apareixen vuit, a qui va demanar permís. Tot i que són personatges ficticis, sí que ha volgut reflectir trets de la personalitat dels seus col·legues en els protagonistes.

Són vuit amics d’infància que, ja d’adults, decideixen trobar-se a la mateixa casa de colònies enmig de la muntanya on van compartir una experiència molt bonica 40 anys enrere. En aquesta ocasió, no ho serà tant. “El que comença sent una jornada plena de bromes i alegria de seguida s’acaba tornant en una obscura espiral on, en el marc d’un angoixant compte enrere, es posen a prova els forts lligams de l’amistat i la supervivència”, explica Gil, inspirat per grans autors del gènere com Edgar Allan Poe i Stephen King. “Cada nit, un dels protagonistes morirà”, explica. “Però això no és el més important de la història”, afegeix Gil, que com a aficionat als fenòmens paranormals visita llocs de Sabadell.

La intenció de l’escriptor sabadellenc torna a ser “conduir el lector per un recorregut inquietant que va des de la minúscula insignificança del gra de sorra fins a la magnitud insondable de les estrelles”, relata.

Malgrat que el terror predomini, Reset vol esdevenir un homenatge a l’amistat.