A Joventut de la Faràndula li han sortit cua i escates

Té tots els números per convertir-se en un altre èxit espatarrant de Joventut de la Faràndula. Un gran format amb gairebé 70 intèrprets, coreografies magnífiques, una escenografia de fantasia, música original, solistes talentosos, un títol atractiu i un missatge inspirador. “Mai ningú em podrà retreure que no vaig lluitar”, proclama La Sireneta que estrenarà aquest cap de setmana Joventut de la Faràndula. Es podrà veure fins a l’1 de juny (dissabtes i diumenges a les 18 h) i únicament si s’és ràpid: ja s’han ven ut un 85% de les localitats disponibles.

Emma Saura donarà vida a La Sireneta

/ sergi panizo (FARÀNDULA)

La proposta, escrita i dirigida per Salvador Peig i Maria Pla, amb música de Xasqui Ten, modernitza l’argument original de La Sireneta. El que realment mou la protagonista no és l’amor, sinó el desig imparable de viure aventures, navegar per oceans desconeguts i descobrir nous horitzons al costat del príncep.

10 temes originals

L’espectacle compta amb una banda sonora integrada per 10 temes originals enèrgics i plens de vida que esdevenen una peça clau de la producció, sumats a les coreografies de Montse Argemí, de l’Escola de Dansa Bots. D’altres punts forts són un vestuari i un maquillatge exuberants (dissenyats per Elisa Boada, Muntsa Costa, Anna Oller i Berta Corbera) i una escenografia conceptual (de Francesc Bonsfills) que trasllada l’acció amb facilitat del fons del mar al món exterior, superant amb enginy un repte escènic complex. En aquesta producció s’han utilitzat motors cinètics.

Amb una durada de 110 minuts, La Sireneta compta amb 67 intèrprets de totes les edats, vinculats a la Joventut de la Faràndula com a socis o alumnes del Taller de Teatre Infantil, l’escola teatral de l’entitat. El repartiment l’encapçalen Emma Saura com a Sireneta, Sergi Gonzàlez com a príncep Èric i Cristina Barbero en el paper d’Úrsula. Figures com el cranc Sebastià (Joan B. Torrella), la gavina Scuttle (Xavi Salvavert) o el Rei Tritó (Manel Dalmases) completen un elenc que dona vida a personatges carismàtics iinoblidables.

Amb el missatge inspirador que “mai ningú no em pugui reclamar que no vaig lluitar”, la direcció ha treballat amb l’objectiu que els espectadors gaudeixin intensament. “Estem immensament contents, emocionats i agraïts de veure com, gràcies al compromís de tot l’equip, allò que vam escriure i imaginar s’ha fet realitat. Ens agradaria que l’espectacle enamori el públic i li faci passar una estona inoblidable. El nostre desig és que cada persona surti del teatre amb un somriure, plena de satisfacció i contenta de l’experiència viscuda”, expliquen Peig i Pla.