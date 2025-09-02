Tota l'oferta cultural que ens espera després de Festa Major

Hi ha tota una vida cultural sencera esperant rere la cantonada que passi Festa Major per fer bategar la ciutat. És la millor de les notícies de la fi de les vacances, sens dubte. De mica en mica, les entitats i la programació municipal s’aniran engegant. Exposicions, novetats literàries, diades, concerts, obres de teatre, monòlegs i projeccions de pel·lícules inundaran irrefrenablement els caps de setmana. Qui ha gosat dir alguna vegada en públic que a Sabadell no hi passen coses?
Literatura
Sabadell espera amb ganes dues novetats literàries de renom. Gemma Ruiz Palà publicarà Una dona de la teva edat, el 8 d’octubre. Encara més a prop de les llibreries hi ha El mar, que brilla i riu, de Montse Barderi, que hi arriba el 3 de setembre. Paral·lelament, caldrà estar atent a la programació de presentacions i clubs de lectura de la Llar del Llibre, Mala Peça, Sabadell Còmics i Librerío de la Plata.
Òpera
La temporada operística s’estrenarà a l’octubre amb una de les grans obres mestres de la lírica, Les noces de Figaro, de Mozart. És una nova producció, dirigida per Daniel Gil de Tejada. I sens dubte un dels al·licients serà l’atracament de Wagner a la Faràndula a bord del vaixell fantasma de L’holandès errant, el novembre.
Humor
El cicle Parapariures va néixer perquè la ciutat no desmereixi una forma de cultura tan important com qualsevol altra, l’humor. En aquesta edició portarà a dos noms molt diferents, però de primera plana, a l’auditori Lacy: Magí Garcia –Modgi– el 24 d’octubre i Martita de Graná, el 27 de setembre.
Clàssica
Andrés Salado s’estrena com a titular resident de l’Orquestra Simfònica del Vallès, el divendres 19 de setembre, al capdavant d’un programa d’alt voltatge emocional. Amb la soprano Julia Kleiter, interpretaran Gabriela Ortiz, Strauss i Txaikovski. D’aquest darrer, la Sinfonia núm. 6.
Per altra banda, el Cicle de Música de Cambra, de Joventuts Musicals de Sabadell, arrencarà el 2 d’octubre al Teatre Principal amb Les quatre estacions, a càrrec de la Franz Schubert Filharmonia. El 31 d’octubre acturan els habituals i molt apreciats Trio Fortuny, que interpretaran peces de Brotons, Martinu i Txaikovski. Serà l’inici d’una temporada amb grans noms, com la Gio Symphonia i Pau Armengol.
Petit format
A la CavaUrpí, entre setembre i novembre ens hi esperen artistes com Clara Peya, Manu Guix, Mar Fayos, Sergi Carbonell, Laura Andrés, Roger Padrós, Quimi Portet, Paula Valls, Sara Roy, Quimi Portet, The Crab Apples, Rebel Sons... A més, tributs com Estopa, El Último de la Fila, Queen, Pink Floyd, El canto del loco... Hi aterrarà un espectacle d’il·lusionisme de David Baró i teatre de David Serrano, Estrena Morena, Jordi Boixaderas i Marina Prades...
Paral·lelament, cada diumenge de l’any hi ha música en directe a la Capella de Can Gambús. Espai Àgora continuarà sent un cafè cultural amb presentacions de llibres (Pilarin Bayés, 18 de setembre), concerts, recitals, teatre...
Caldrà estar atents a la resta de programació inabastable de teatre, exposicions i música que sumen el Ciervo, l’Alternativa, la Bàscula, la Quartera, The Wild Geese, Espai Foc Ventura...
Teatre
Començarem forts. La primera obra de la programació municipal a la Faràndula, el 20 de setembre, serà l’èxit Un déu salvatge, de Yasmina Reza, dirigida per Pere Arquillué, que també hi actua. Estarà acompanyat de Laura Conejero, Ivan Benet i Laura Aubert. Dues parelles han quedat per solucionar un conflicte entre els fills, però quedarà evidenciat que la violència no és una cosa aliena als adults.
Un altre dels noms que sobresurt en l’escena catalana, Oriol Pla, visitarà l’Estruch el 18 d’octubre. Hi presentarà Gola, amb Pau Matas, sobre “la necessitat i vici d’engolir en excés tot allò que desitgem o que ens fan desitjar”. Un espectacle que oscil·la entre la performance, el teatre, la dansa, el bufó...
El 18 i 19 d’octubre, el Teatre Principal acollirà la comèdia Carn Humana, del sabadellenc Josep Julien, amb els també actors de la ciutat Santi Ricart i Meritxell Calvo. El text és un thriller sobre la “societat líquida actual, fluida i volàtil, afeblidora dels vincles humans”.
El 25 d’octubre, el Principal evocarà un estudi de ràdio per rememorar tres dones vitals en la història de la música i els inicis radiofònics del país, a El combat de les oblidades. Victòria Palma, narradora i autora, estarà acompanyada d’Agnès Marqués, Enric Calpena, Marta Vives, Martín Llade i Elisenda Roca, amb la col·laboració de Raquel Sans.
Disruptiva serà la ubicació d’El dol és aquella cosa amb ales, creada i amb la interpretació de Jaume Madaula. El cementiri acollirà dues funcions (15 i 16 de novembre) d’aquesta obra escrita per Max Porter que es vol acostar a la mort per aprendre a encarar-la millor.
Dansa
El Certamen Coreogràfic arribarà a la seva 20a edició, el 4 i 5 d’octubre, com sempre organitzat per Petit Món i l’Estruch. Com cada any, talentosos grups de dansa d’arreu del país hi desplegaran les seves coreografies. S’han seleccionat sis peces finalistes d’entre 45 propostes.
Familiar
La temporada teatral al Sant Vicenç començarà amb un pegat a l’ull. Pirates del Carib és la primera producció de la companyia. Per altra banda, Joventut de la Faràndula començarà amb la reposició de Pinocchio (del 8 al 16 de novembre).
El festival d’arts escèniques per als primers anys de vida, elPetit, serà del 15 al 30 de novembre. A la sala Miguel Hernández, l’1 d’octubre hi aterrarà Ákri, un espectacle d’acrobàcies de Manel Rosés. El dia 3, serà la Mestra, d’Anita Maravillas. Seran el tret de sortida d’un mes ple d’espectacles pensats per a delectar els primers anys de vida.
Cinema
Cineclub Sabadell encarrila diversos trimestres de rècords d’assistència. Encara han de revel·lar la programació del primer trimestre, però ja sabem que alternarà clàssics, pel·lícules modernes atractives i joies poc conegudes internacionals que tenen en comú la delícia d’aconseguir fer rumiar. Els dijous, sessió a les 20h i a les 22h.
Art
Assumpció Oristrell exposa fins al gener a l’Acadèmia de Belles Arts i al Museu d’Art una mostra que aprofundeix en la cartografia entre el Pròxim Orient i la Mediterrània oriental, Entre rius i mars. Estarem pendents també de les trobades Urban Sketchers.
Castells
Una de les cites de l’any de la temporada de cultura popular és, sens dubte, l’aniversari dels Saballuts. Serà el 19 d’octubre, amb els castellers de la Vila de Gràcia i els de Sant Cugat. Caldrà estar atents al programa de les colles geganteres, sardanes, corals i colles de foc i percussió de la ciutat, entre altres entitats de cultura popular.
Circ
L’Estruch acull els dissabtes al matí l’activitat Circ en família, una activitat que permet, a adults i infants, experimentar amb una gran varietat d’especialitats circenses des del centre de la pista. Està recomanada a partir dels 4 anys. Serà el 18 i 25 d’octubre i