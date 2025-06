Tres curtmetratges de cineastes de Sabadell que mereixen atenció

Quin sentit té que un cineasta sabadellenc estreni una pel·lícula al MoMa, de Nova York, i que, en canvi, no es pugui veure als cinemes de la ciutat? El Cineclub i l’Ajuntament volen evitar la incongruència, per això coorganitzen cicles de cineastes de la ciutat com el que se celebrarà aquest dijous a l’Imperial, a les 20h. S’hi projectaran tres curtmetratges d’autors locals destacats: Tramuntana, de Martí Madaula; Llámame Dolores, de Txema Torres; i Trenc d’Alba, d’Anna Llagués.

“No pot ser tampoc que els cineastes de la ciutat no es coneguin entre ells”, va assegurar en roda de premsa el president del Cineclub Sabadell, Esteve Badia, que posarà en marxa El Niu, un punt de trobada per a cineastes de Sabadell, tant amateurs com professionals. “Volem portar cap a casa el talent. La nostra feina és obrir les portes”, assenyalava el regidor de cultura, Carles de la Rosa.

Del món, a Sabadell

Madaula ha agraït les portes obertes. Molts sabadellencs havien insistit que es projectés a la ciutat Tramuntana, un film marcat per la poesia visual i la narrativa experimental que va ser seleccionat al MoMa. El creador ha recalcat en roda de premsa que, quan va estudiar un màster audiovisual a Chicago, “es valorava molt que es creés en la llengua pròpia, ja que es valorava molt la cultura catalana”.

Trenc d’Alba, d’Anna Llargués, va ser seleccionat al festival de Cannes. És un curt de ficció que explora la relació entre dues joves a través d’un relat íntim i simbòlic, ambientat en un univers atemporal. El film destaca per la seva delicadesa visual i emocional. Llargués, també sabadellenca, és una jove directora emergent amb una trajectòria prometedora en l’àmbit del cinema independent. Interessada en les narratives sensibles i les experiències sensorials, combina la direcció amb altres formes d’expressió artístic

També es podrà veure Llámame Dolores, de Txema Torres, una obra que recorre la vida de Dolores Camarasa, una dona que durant més de 40 anys va regentar un bar emblemàtic del barri de Gràcia de Barcelona. El curt és un retrat ple de tendresa i memòria històrica sobre una figura carismàtica i transgressora. Torres, nascut a Sabadell, és un realitzador vinculat al documental social i a la memòria popular, amb una obra que es caracteritza per una mirada propera a les comunitats i als relats invisibilitzats, essent “Llámame Dolores” una mostra destacada del seu compromís narratiu.