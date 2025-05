Què es dirien Franco i Lluís Companys, cara a cara?

En una espècie d’imaginari ‘més enllà’, en què els diàlegs són desinhibits, plens d’ironia i sense embuts, Franco manté tres converses amb tres personatges: Hitler, Lluís Companys i el seu germà Ramon. Què es diuen? S’ho ha imaginat Ramon Blasi en el text Trilogia de l’egòlatra, que Lluís Saus i Montse Vidal dirigeixen en forma de lectura dramatitzada a l’escenari de l’Acadèmia de Belles Arts. Es representarà divendres i dissabte, 23 i 24 de maig.

Un Franco interpretat per Francesc Rocamora retraurà a un Hitler encarnat per Santi Ricart haver-se encaminat en un previsible fracàs com va ser la incursió a Rússia. Hitler li criticarà haver estat un sapastre estratègicament a la Guerra Civil. I hi afegirà: “Però bé que m’admiraves!”. Per acabar-ho d’adobar, hi haurà un convidat especial inesperat, Mussolini. “Són amics de conveniència. La fricció de debò sorgeix durant les altres dues converses. Resultarà impactant”, comenta l’autor del text.

Quan al dictador espanyol li toqui seure a davant de Lluís Companys, a qui etzibarà que va deixar cremar esglésies i matar capellans, la tensió es dispararà. “És una víctima amb el seu botxí a davant”, diu Blasi. La lectura dramatitzada estarà acompanyada de documentació històrica que ha recopilat Francesc Cutchet.

Poca gent sap qui va ser Ramon Franco, el germà del dictador que va arribar a ser diputat d’ERC –interpretat per Pep Muñoz–. Tots dos seuran cara a cara. Quan li digui “sanguinari” al dictador, aquest li respondrà “faldiller, jugador i bevedor”.

Segons avança Ramon Blasi, el text demostra que la història és cíclica i que els perills de la ultradreta són latents. “L’espectador sortirà amb la idea que tot el que va passar té una traducció avui en dia, hi percebrà paral·lelismes”. També reflexiona sobre la repressió, “que encara té tentacles, com va demostrar el Procés”, afegeix.