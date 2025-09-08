Triquell publica l'àlbum 'Paco Deluxe' després de l'aturada

Després d'anunciar a principis de l'any passat una aturada, el cantant Cesc Triquell, conegut amb el nom de Triquell, va publicar divendres Paco Deluxe (Halley Records), el seu segon disc. Es tracta d'un treball que neix "del dia a dia" i que combina textures gòtiques i post-punk, sintetitzadors, pop i rock alternatiu. El treball compta amb les col·laboracions de Maria Jaume, Meritxell Neddermann i Gerard Quintana. En una entrevista a l'ACN, Triquell reconeix que al grup li ha anat bé parar per poder treballar amb calma en la sonoritat del disc, processar-lo i retenir-lo. "Tenir temps per madurar les coses és un privilegi i sento que la gira s'ha preparat amb l'afecte que es mereix", assegura.
Triquell descriu Paco Deluxe com un "quadern de bitàcola" que s'alimenta de tot allò que li ha anat passant i que dialoga amb diferents estètiques musicals, cinematogràfiques i d'altres provinents del món del videojoc. Pel que fa al títol, combina una part irònica, referida al Deluxe, i una de més personal, pel que fa al Paco. "A la meva vida n'hi ha molts i, de fet, és un nom molt versàtil perquè pot tenir moltes formes", detalla.
Les cançons parlen de diferents temes com la condició humana, el sacrifici, la bogeria, la mercantilització, el consum o el costumisme. Tot plegat, amb dues facetes ben diferenciades de l'artista: una de més racional, irònica i satírica; i una segona més aferrada al que és nostàlgic i vulnerable. "No és ni blanc, ni negre", sosté, "m'agrada abraçar les dues i no renunciar a cap".
El disc també compta amb diverses col·laboracions entre les quals es troben noms com el de Maria Jaume – que va signar un dels avançaments del treball -, Meritxell Neddermann o Gerard Quintana. Per Triquell aquests temes neixen d'un acostament orgànic que es crea a l'estudi, un espai "emocional" on ningú t'ha de jutjar. Concretament, aquest disc, ha estat composat al llarg de dos anys i mig a Vila Paco Can Cañerillo, al Vallès, i enregistrat a l'Estudi Fontderola de Jordi Casadesús, a Centelles.
Triquell va presentar diumenge el disc al concert de Festa Major a Sant Quirze del Vallès. Les pròximes dates són al Mercat de Música Viva de Vic, a les festes de Santa Tecla de Tarragona, a la Mercè de Barcelona i a la festa major de Cervera. La presentació oficial de 'Paco Deluxe' es farà el 8 de maig a la Sala Apolo de Barcelona.
Temps per dedicar al projecte
Després de dos anys seguits de gira, que Triquell qualifica de molt "pedagògics", reconeix que aquest temps d'aturada ha anat bé per al grup. "Jo tenia la necessitat carnal de fer un pas enrere i viure al marge del que és monopolitzar la teva vida amb només fer música i concerts", admet, "necessitava temps per dedicar al projecte".
També posa l'accent en la importància de tenir tota mena de propostes a Catalunya perquè tothom pugui tenir referents de qualsevol gènere, encara que aquest no tingui tant d'altaveu com d'altres. "La festivitat és un component innegable, però la música ha de tenir colors diferents, jugar amb el mestissatge i combinar elements variats", insisteix.
En l'actualitat, creu que la música catalana passa per un bon moment, amb propostes interessants i persones que tenen molt a dir. "Puc estar més o menys d'acord amb com es gestiona la cultura, o com programen els festivals", reconeix, "abans tenia una mirada més obsessiva que m'impedia tenir una certa pau mental".
Continuar fent música en un futur
De cara al futur, Triquell espera poder continuar dedicant-se al món de la música i al procés musical, tot i que també explica que l'omple treballar en altres projectes. "No vull monopolitzar el meu esperit creatiu", confessa. També subratlla que no li fa por "passar de moda" perquè també troba interessant abraçar "el misteri i la incertesa". "No cal comunicar absolutament tot el que fas constantment al llarg de tots els anys de la teva vida", conclou.