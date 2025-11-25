-8.000 e+8.000 e=0?

Aquest títol, una mica estrany, és una mostra del que ens ve i es refereix al cas de la utilització de la intel·ligència artificial en una empresa del sector de la tecnologia: IBM. Encara que ara no és massa coneguda en l'àmbit popular, perquè s’ha decantat exclusivament pel sector empresarial, en els anys 60 era qui dominava la informàtica. Era tan gran que seria com si ara suméssim Nvidia, Google, Apple i Microsoft, les quatre empreses més grans del món. Encara que no és coneguda pel gran públic, la majoria de les grans multinacionals fan servir els seus sistemes. Ep, i també varen ser els inventors del PC! Avui ja no és el que era, però està molt avançada en intel·ligència artificial i ordinadors quàntics.
Encara que ara s’ha popularitzat amb el ChatGPT, la intel·ligència artificial (IA) ja té 70 anys. Un cas interessant és quan es va començar a parlar d’IA en l'àmbit popular. Va ser el 14 de febrer de 2011, ja fa quasi 15 anys! Això va ser quan el sistema d’IA d’IBM, denominat Watson, va guanyar als Estats Units el concurs Jeopardy! En aquest cas, va guanyar contra dos humans: Ken Jennings i Brad Rutter. Aquest esdeveniment va demostrar les capacitats de la IA per processar informació de manera ràpida i precisa, així com per comprendre i respondre preguntes formulades de manera natural i amb cert grau d'ambigüitat, com era característic a Jeopardy!
Com veiem, IBM fa anys que domina la IA. Què millor que fer-la servir a casa, no? Així, l’any 2023 va començar a utilitzar la IA per executar tasques burocràtiques amb poc valor afegit, especialment en l’àrea de recursos humans. Tasques com respondre consultes sobre vacances, gestionar nòmines i altres tasques administratives es van transferir a AskHR, un xatbot tan eficient que va gestionar el 94% de les consultes de recursos humans. Això es va traduir en uns impressionants augments de productivitat amb uns estalvis de 3.500 milions de dòlars. Si els sistemes feien la feina dels administratius, potser sobrava gent. I quin va ser el resultat? Doncs que varen acomiadar 8.000 empleats (e) dels més de 270.000 que treballen a l’empresa. O sigui, sobre un 3%. Aquest seria el -8.000 e del títol.
Però si una empresa domina la IA, a més de fer-la servir internament, també pot ajudar els seus clients. I això és el que va començar a fer IBM. Cada vegada tenia més projectes i havia de contractar més experts per poder servir el creixent nombre de projectes de clients.
El pressupost alliberat per l'automatització es va reinvertir en la contractació de desenvolupadors de programari, professionals del màrqueting i experts en vendes, rols que les màquines simplement no poden replicar. Ja saps, aquells que depenen de l'empatia, la creativitat i l'habilitat per resoldre problemes complicats i no estructurats. Resulta que ni l'algoritme més intel·ligent pot tancar un acord ni dissenyar una història de marca atractiva. En fi, la intel·ligència natural de la qual parlàvem en l’article d’octubre del 2021.
I quin va ser aquest resultat de la incorporació de nous perfils? Doncs que es varen trobar que tenien les mateixes persones que abans, ja que n’havien contractat 8.000. Serien els +8000 del títol.
Llavors, el resultat seria 0? Doncs, si ho mirem en l'àmbit exclusiu d’empleats, ho podria semblar. Però en aquest cas, la realitat és que no. Lluny de simplement substituir els administratius (a) per perfils experts d’alt valor afegit (x), IBM va acabar transformant tota la seva plantilla, passant de rols basats en processos a aquells que aporten habilitats d'alt valor centrades en les persones. Així, sent perfils diferents tindríem -8.000 a + 8.000 x »0.
Però el problema seria en totes aquelles empreses que no es mouen enfront del terratrèmol que ens ve. Aquí tindríem -0 a + 0 x «0!