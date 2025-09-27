L’any 1950, l’editorial Gnome Press va publicar el llibre I Robot (Jo robot), del conegut i ja desaparegut autor de ciència-ficció Isaac Asimov. El llibre és una recopilació de nou històries curtes de ciència-ficció publicades en diverses revistes estatunidenques entre els anys 1940 i 1950.
El nom robot no va sorgir els anys 1940 o 1950, sinó que se’l va inventar el txec Josef Čapek l’any 1920 per a l’obra R.U.R. (Rossumovi Univerzální Roboti – “Robots Universals Rossum”).
En aquells moments, tots els robots eren una còpia dels humans. Els robots d’Asimov tenien figura de persones i tenien un cervell positrònic. Llavors, la informàtica estava en les beceroles.
Qui realment va inventar el primer robot va ser el nord-americà George Devol, que el va patentar l’any 1954. Aquest es va associar amb Joseph Engelberger l’any 1956 i varen crear Unimation Inc., la primera empresa de robots del món. Els primers robots reals van ser presentats al mercat l’any 1961 i no tenien pas imatge d’humans.
Eren braços mecànics que permetien fer feines feixugues o impossibles pels humans. Avui dia es venen uns 500.000 robots industrials cada any. Segur que tots heu vist vídeos com es produeixen els cotxes o equips electrònics on multitud de braços mouen i instal·len peces en el que sembla un ball precís. Tot està automatitzat i no hi ha intervenció humana en la producció.
Aquests robots són els que han anat substituint els obrers de les fàbriques, el que els anglosaxons anomenen treballadors de coll blau (blue collar).
Però la tecnologia i, sobretot, la informàtica, ha anat evolucionant. I han aparegut els “robots de l’intangible” que afectaran tots els treballadors d’oficina (els white collar dels anglosaxons). Res a veure amb els robots imaginats pels primers autors de ciència-ficció. I com que estem en un món de serveis, la seva afectació serà molt més gran que els robots mecànics.
Partint de la digitalització, que és la base de tot, tenim eines com la RPA (Robot Process Automation), les aplicacions intel·ligents o l’AI (Artificial Intelligence) i d’aquí ve el títol de l’article. Aquesta última s’ha popularitzat amb eines com el famós ChatGPT o bé Gemini, Copilot, Dalle, etc.
Molts tipus de treballs quedaran substituïts pels robots de l’intangible. El desastre serà importantíssim per a molts llocs de feina, però, d’altra banda, se’n crearan molts de nous. En total, el PIB creixerà un 1,2% anual per sobre de l’actual, segons els experts.
Els estudis preveuen que el 60% dels treballs quedaran afectats. Un estudi del McKinsey Global Institute exposa que el 2030 almenys el 14% dels empleats en l’àmbit mundial podrien haver de canviar de feina a causa dels avenços de la digitalització, la robòtica i la IA. O sigui, quasi 500 milions de treballadors dels 3.400 milions que hi ha avui dia.
Per exemple, un recent estudi mostra que els models avançats d’IA igualen o superen els advocats humans a l’hora d’identificar amb precisió els problemes contractuals, alhora que són un 99,97% més barats i exponencialment més ràpids, presagiant canvis sísmics en el sector legal.