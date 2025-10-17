Càncer, solidaritat i Sabadell

Si la setmana passada agraïa la feina que fan totes aquelles entitats que es cuiden dels més desfavorits, avui m’he d’adreçar a aquelles entitats que s’ocupen de fer la vida més amable als malalts i a les seves famílies.
La Fundació Oncolliga ofereix atenció psicosocial a persones amb càncer i als seus familiars durant tot el procés de la malaltia amb l’objectiu de millorar el seu benestar i la seva qualitat de vida. I com? Gràcies a la col·laboració de voluntaris i professionals, la Fundació Oncolliga pot oferir activitats de prevenció, educació, sensibilització i rehabilitació, assessorament i orientació perquè tant pacients com familiars estiguin sempre acompanyats.
A Sabadell, la Fundació Oncolliga atén un total de 381 casos: 64 familiars i 317 pacients. És cert que les institucions ajuden el manteniment econòmic de l’entitat, però és amb l’esforç dels voluntaris i la col·laboració de les persones alienes que es poden seguir oferint activitats i serveis per a tots aquells que ho necessiten. Aquest diumenge dia 19 d’octubre tenim una oportunitat per mostrar el nostre suport, el nostre caràcter solidari i la voluntat de voler ajudar, participant en la cursa Race for life de Sabadell. No cal córrer, no cal fer el recorregut, només cal voler ajudar.
L’objectiu d’aquesta cursa solidària no és un altre que el de guanyar la batalla al càncer. Aquesta maleïda malaltia obre molts fronts i un d’ells és la lluita pel benestar del pacient i dels familiars. Sense els valors del respecte, confidencialitat, agilitat, flexibilitat, professionalitat i responsabilitat que caracteritzen la Fundació, aquesta lluita no es podria afrontar. I, per si no fos suficient, els valors de l’escolta, la intimitat i la confiança es converteixen en l’eix vertebrador per ser no una entitat útil, sinó necessària: aturar-nos per escoltar qui ho necessita, entrar en un espai íntim que requereix respecte i generar prou confiança perquè aquella persona cregui en l’altre. El que podríem dir que això es tracta d’una cosa que pot fer qualsevol, la realitat és que no tothom hi està disposat (per temps, voluntat, mandra, prioritats, etc.).
Per això és tan important ajudar en aquesta data tan assenyalada com és el 19 d’octubre, Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer de Mama. Perquè la solidaritat és voluntària, no s’imposa. Perquè ajudar ens fa més humans. Perquè estar al costat dels malalts ens fa créixer com a persones. Vaig dir una cosa semblant a l’anterior article: nosaltres, en aquest cas les persones que gaudim de bona salut, hem de ser portadors d’esperança i l’acompanyament, fer costat, és un gran gest per a totes aquelles persones que pateixen una malaltia o que són familiars d’un malalt.
Ara i sempre, agraïment absolut a la societat civil, les entitats, els voluntaris i els professionals que us oferiu lliurement per ser un pilar fonamental per a pacients i familiars.