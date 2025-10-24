Sanció a la Rosalia?

Aquest cop la polèmica és entre la Rosalía i l’Ajuntament de Madrid, per culpa de la promoció del seu nou àlbum Lux. L’alcalde José Luis Martínez-Almeida, considera que l’artista va vulnerar la seguretat i la legalitat perquè no va sol·licitar cap mena d’autorització municipal per ocupació de la plaça Callao, on van projectar la imatge de l’àlbum i després ella hi va aparèixer per fer-se un bany de masses.
Per una vegada i sense que serveixi de precedent, em posaré del cantó de l’alcalde perquè si és cert això que no va demanar permisos, podria haver passat qualsevol desgràcia, sobretot amb la gran concentració de fans i vianants en el moment de la promoció. Mentre passava tot això, a l’altra banda del món, a Nova York, s’emetia el mateix anunci a Times Square. Dubto molt que allà s’hagués plantejat fer el mateix desplegament i que algú se li hagués acudit fer-ho sense paperassa, permisos o pagaments!
Si la llei és igual per tothom, doncs calla que potser em sembla bé que se la sancioni..., ja que jo, ara per ara, no puc col·lapsar ni el trànsit ni tancar l’accés de cap parada de metro ni fer venir les patrulles antivandàliques de la policia (que algun dia ja m’aniria bé per obrir el tap de trànsit que es fot a Sabadell entre el Carrer Capmany, carrer de les Escoles Pies i el carrer de Gràcia).
Però com que ja sabeu que tots els pecats de les catalanes s’expien a Montserrat i que la Moreneta sempre perdona... el vídeo que va sortir uns dies després del xou de Madrid de la Rosalia a l’Abadia, plorant mentre sent els escolanets cantar el Virolai, potser estovarà el cor d’alguna funcionària i de retruc s’estalvia una bona multa!