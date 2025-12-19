Covadonga no pot esperar més: la transformació que podem fer avui mateix

Fa anys que, com a veïns i com a persones compromeses amb la qualitat urbana i la salut pública, observem amb preocupació com la mobilitat a Sabadell s’ha convertit en un dels principals factors que deterioren la qualitat de vida als nostres barris. Soroll, contaminació, inseguretat viària i manca d’espais públics de qualitat són problemes que patim diàriament.
Per això, conjuntament amb l’Associació de Veïns del carrer Covadonga, hem elaborat una proposta de pacificació i reorganització de la mobilitat d’un àmbit clau: l’espai comprès entre la Gran Via, el carrer Tres Creus i la carretera de Caldes. Un sector que, ben planificat, pot convertir-se en una de les connexions més amables entre el centre de Sabadell i el riu Ripoll.
Una ciutat que posi les persones al centre
La nostra proposta parteix d’un principi evident: cal prioritzar les persones davant dels vehicles. Això vol dir apostar per una millor qualitat de l’aire, reduir el soroll i el risc d’accidents, fomentar caminar i anar en bicicleta com a mobilitat activa i saludable, recuperar espai per al joc i la convivència, i garantir el dret a la mobilitat per a tothom, no només per a qui condueix.
El canvi de paradigma que defensem
Creiem que Sabadell necessita invertir la jerarquia actual de mobilitat: primer vianants i bicicletes, després transport públic i, finalment, vehicles privats. Ens inspira una idea contundent de l’urbanista Fred Kent: “Si penses les ciutats pels cotxes, obtindràs cotxes. Si les penses per les persones, obtindràs persones.”
Aquesta idea impregna tota la nostra proposta: simplificar cruïlles, eliminar dreceres, reduir el trànsit de pas, augmentar l’accessibilitat i transformar els carrers interiors en espais de convivència i proximitat.
Un àmbit amb un potencial enorme per a la ciutat
L’àrea de Covadonga és un balcó natural sobre el riu Ripoll i un punt d’accés des d’aquest pels camins històrics del centre (carrers Salut, Creueta, Illa, Indústria i Tres Creus). Amb la transformació de l’Artèxtil i del Jardí de la Revolució, així com les futures connexions entre el centre cap al riu Ripoll converteixen aquest sector en un espai estratègic, que podria convertir-se en un corredor verd essencial.
Però la realitat és una altra: tot aquest potencial queda bloquejat, el barri funciona com una drecera per evitar la congestió de la Gran Via i del carrer Tres Creus, amb carrers sotmesos a un trànsit que no els correspon, amb problemes evidents de seguretat i qualitat de vida.
Criteris per transformar el barri
La nostra proposta segueix criteris clars i coherents amb la mobilitat sostenible:
Seguretat: reducció de cruïlles conflictives i eliminar els carrers de doble direcció.
Accessibilitat: eliminar barreres i garantir recorreguts segurs.
Jerarquia viària: el trànsit de pas pels grans eixos, no pels carrers interiors.
Pacificació: eliminar dreceres i circulacions travesseres.
Qualitat urbana: ampliar l’espai destinat a les persones.
Flexibilitat: prioritzar intervencions lleugeres, ràpides i econòmiques: primer el canvi d’ús i després el canvi de paviments. (lighter, quicker, cheaper).
Una proposta en quatre fases
La transformació es pot fer de manera progressiva i realista:
1) Primera fase: el canvi clau i més assequible
És possible pacificar el barri només fent els canvis de sentit amb senyalització, pintura viària, pilones i jardineres, amb una inversió d’entre 150.000 i 200.000 euros. Només amb això, el barri reduiria fins a un 80% el trànsit de pas. És la fase decisiva i la més fàcil d’implementar.
La clau de volta d’aquesta primera fase és tallar la continuïtat del carrer Covadonga, entre els carrers Quevedo i Bilbao, tram que es proposa fer-lo de vianants amb accés exclusiu dels vehicles dels veïns.
2) Segona fase: carrers de plataforma única
En la mesura que l’ajuntament disposi de recursos per invertir, s’anirien convertint carrers com Quevedo, Ciutadilla, Metge Mir o Alfons Sala en corredors de vianants i bicicletes.
3) Tercera fase: un giratori a la Gran Via
Aquesta actuació reforçaria la coherència de la nova jerarquia i milloraria els accessos i moviments interns del barri.
4) Quarta fase: aparcaments soterrats
A llarg termini, caldria reubicar l’aparcament en superfície i alliberar espai per al vianant construint aparcaments soterrats a la Gran Via. Aquesta estratègia s’hauria de continuar a la ronda Zamenhof, carrer Vilarrúbias, carretera Barcelona-Terrassa i ronda de Ponent, per eliminar aparcament de superfície del centre de la ciutat.
Sis anys d’inacció municipal: a què espera l’Ajuntament?
Aquesta proposta arriba en un moment especialment preocupant: fa sis anys que el govern municipal de Sabadell no impulsa cap actuació rellevant en matèria de mobilitat.
No hi ha excuses possibles. La primera fase de la nostra proposta és extremadament fàcil d’implementar, només cal canviar senyals, repintar la vialitat, col·locar pilones i jardineres. No són necessàries obres complexes ni pressupostos milionaris.
Només parlem de voluntat política. Per això ens preguntem, i ho fem en nom de tot un veïnat que vol respirar millor i viure més tranquil: a què espera l’Ajuntament per actuar? No volem excuses, volem accions.
Una oportunitat per a tota la ciutat
Som conscients que aquesta proposta no només beneficia Covadonga; pot esdevenir un model replicable a altres barris. Pacificació, salut, qualitat urbana i mobilitat sostenible són els eixos d’un canvi que Sabadell necessita.
Les grans transformacions no sempre requereixen grans inversions: sovint només cal valentia, decisió i voluntat de construir una ciutat millor. I nosaltres, com a veïns, la tenim. Ara falta que l’Ajuntament també la tingui.