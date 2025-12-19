Els perfums i la pesta porcina africana

Aquests dies, i fins al dia de Reis, ens bombardegen amb una ingent quantitat d’anuncis de perfum de dona i d’home. Mai hauria dit que la gent gasta tants diners per perfumar-se. Però sabeu quins productes hi ha dins dels perfums? Sabeu com els fan? Tinc la sospita que els perfums, atès el que relaten els anuncis, contenen productes altament tòxics. Tot i els anuncis que són altament dissuasius, la gent compra molts, però molts perfums. És un fenomen inexplicable fins ara.
Després d’una àmplia i molt documentada investigació, en primícia mundial us explico les raons d’aquest estrany fenomen. Òscar Ordeig, que justament és de Vic, la capital d’Osona, és el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del Govern de la Generalitat de Catalunya. Tothom sap que Osona ha estat l’epicentre de la producció en massa de porcs. Un detall a retenir, com diria Enric Juliana, quan en realitat no diu res de res.
Bé, Ordeig va estar a punt de convocar una roda de premsa per explicar-ho, però li ho van prohibir els poders fàctics. Aquests són uns poders amagats rere cortina que mai donen la cara. Ordeig volia anunciar una fita mai aconseguida pels científics al món.
Com sabeu, la pesta porcina africana (PPA) viatja no se sap per on. Alguns diuen que hi ha tingut a veure l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries del Centre d’Investigació de Sanitat Animal (L’IRTA-CReSA). Jo no ho crec. Com diu al seu web, “alberga una Plataforma de Bioimatge d’última generació situada en un entorn d’alta biocontenció (NBS3), que garanteix la màxima seguretat per a la recerca de patògens d’alt risc. La Plataforma de Bioimatge inclou un sistema d’imatge de cèl·lules vives d’alt rendiment (IncuCyte SX5)”. Molt entenedor. Però no ha estat aquest l’origen del problema. Els porcs senglars els han trobat allà perquè van a estudiar a la UAB. Aquí és que tenim senglars de molt alt nivell cultural i intel·lectual. Altres diuen que per entrepans que viatgen sols per Europa. No sé quina és la idea més boja.
Com que Ordeig no ho podia dir, van ordir un pla: fer molts anuncis de perfums, per tal que tots els ciutadans se’ls posin i sense adonar-se’n evitar que la PPA passi als porcs domèstics i al pernil d’aglà. Sé que com que els lectors del Diari de Sabadell sou molt intel·ligents (ho diu un estudi encarregat per l’empresa a Sigma Dos), segurament no us creureu aquesta afirmació. Doncs penseu que ha estat aparèixer per la televisió milions d’anuncis de perfums i just han començat a rebaixar-se les alarmes i ja podem, des de dilluns, anar a la Mola. No és pas una coincidència producte de l’atzar.
En realitat, estan investigant el fet que si et poses perfum, molt de perfum, la PPA fuig espaordida. De fet, s’estan fent proves que ja estan molt avançades i és que si tu estàs a dalt de la Mola i dius ben alt i fort: “Cagolina Heguega” els virus PPA marxen corrents i de l’ensurt la major part moren d’un infart. No funciona tant si dius “Ivs Son Loguenz”, té menys impacte.
Així doncs, estan posant perfum directament als garrins: els immunitzen per sempre. Ni vacunes ni punyetes: perfum! Ara alerta, perquè si compreu un fuet Casa Tarradellas i fa olor de perfum, és que s’han passat de la ratlla. Per si de cas, no feu l’idiota i no poseu Eau de Rochas al pernil d’aglà! Com ho sé tot això? Per una senzilla raó, ho he trobat en un vídeo a TikTok d’un youtuber idiota radicat a Andorra.