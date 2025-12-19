Nadal arlequinat feliç: ja tocava!

El Sabadell celebrarà les festes nadalenques en zona de play-off, passi el que passi en l’apassionant duel d’aquest dissabte contra el líder At. Madrilenyo a la Nova Creu Alta. Una situació segurament impensable a principi de temporada, després del patit retorn a Primera Federació i un escenari gairebé oblidat per a la fidel afició arlequinada.
De fet, serà la millor classificació de la història a Primera Federació. Els tres antecedents anteriors van oferir un regust amarg, sempre lluitant per sortir de la zona baixa, amb l’afegit del lamentable episodi del grup italià fa dos anys que va posar en perill la supervivència del club. Caldria remuntar-se a Nadal del 2019 per trobar una situació de felicitat com l’actual, quan el Sabadell d’Antonio Hidalgo liderava el grup de l’extinta Segona B, en la temporada de la pandèmia i l’atípic ascens a Marbella.
És inevitable fer comparacions amb altres temporades que van acabar amb play-off. Al pas per la jornada 16, el Sabadell de Pere Valentí Mora (temporada 2000/01), sumava els mateixos punts (29) que l’actual i el de Lluís Carreras de la 10/11 que va pujar a Ipurúa en tenia 27 a aquestes altures. O sigui, el Sabadell de Ferran Costa millora els números.
De moment, cal gaudir-ho. Veurem com acaba, el mes de maig, però l’afició arlequinada mereixia una temporada com aquesta després de les decebedores experiències anteriors a Primera Federació. Aquest any, en canvi, es podrà brindar en posició de privilegi i somiant amb un 2026 encara millor... I entre els desitjos, que arribin un parell o tres de reforços en el mercat d’hivern per donar més fons d’armari i omplir el dipòsit de benzina si realment es vol aspirar al premi gran. Ja tocava!