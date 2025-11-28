Deixa de fingir orgasmes... i regals

Aquesta setmana hem patit el Black Friday i ja no és només una moda passatgera, sinó que s’ha estès a tots els àmbits de la vida, des d’ofertes per la compra d’aparells electrònics a botigues de roba i, fins i tot, a descomptes de la fruiteria. I en aquesta bogeria de cursa ens veiem immersos en l’espiral de gastar per gastar i del regalar per regalar, en el dia que es dona tret de sortida a les compres de Nadal.\r\n\r\nPerò on tenim el veritable drama és en les autocompres. Aquesta pràctica que es va fent més latent a mesura que sumem anys de convivència amb la família que has escollit. Fartes de disgustos i desil·lusions, et comences a comprar regals tu mateixa per poder fer una bona performance i (per què no dir-ho) una bona cara davant de tota la família el dia de Reis. Per això la meva pregunta és: cal deixar de fingir sorpresa quan t’has comprat tu mateixa el regal de Nadal?\r\n\r\nDe les creadores de “deixa de fingir orgasmes” arriba el “deixa de fingir que aquell regal ha arribat per obra i gràcia de l’esperit sant a sota l’arbre”. L’autèntica revolució perquè les altres persones passin a l’acció i s’esforcin en els seus actes és deixar de dissimular (en totes les situacions) de complaure per por d’ofendre, per por que l’altra persona se senti malament. Tampoc us val aquella poca traça a fer desaparèixer les coses que ja tenim a la cistella de la botiga en línia per obra de màgia, ni tampoc preguntar amb poca habilitat quines coses ens agraden de la botiga del barri dos dies abans de Reis. Us demanem que aquestes festes hi hagi autèntica dedicació per pensar regals de debò, per arriscar, per pagar el preu que toca per les coses i per fer feliç de veritat qui s’ho mereix!\r\n