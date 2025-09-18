Castellar viu una gran Festa Major

La Festa Major de Castellar del Vallès ha tancat el calendari de les celebracions d’estiu de la nostra comarca. Ara que l’Ajuntament ha fet balanç, aprofitem per felicitar tots els vilatans per una festa tan multitudinària i d’èxit. El gran hit va ser, sense cap mena de dubte, el concert de Figa Flawas amb més de 15.000 assistents. Els mateixos castellarencs admeten que no havien vist mai tant públic en un concert a la Fàbrica Nova: “Ens va agradar veure tanta gent jove, adulta i famílies senceres gaudint de la festa plegats, cadascú a la seva manera”.
El Correfoc també va omplir els carrers de la vila i la Cursa Popular va ser de rècord. Tampoc van faltar la recuperada Cursa de Trastos, els bons concerts al Mirador i el fantàstic ambient a Vilabarrakes, que sempre és una aposta segura. Els castellarencs van fer vila, i això sempre és un bon senyal.
Avui hem volgut dedicar el nostre editorial als castellarencs. Per què no? Aquest és el Diari de Sabadell i també el Diari de Castellar, i el de Badia, Barberà, Cerdanyola, Gallifa, Montcada, Palau, Polinyà, Ripollet, Sant Cugat, Sant Llorenç i Sant Quirze. Aquesta és la nostra vocació i, en els pròxims mesos, veureu com la cobertura s’amplia. No sempre arribarem a tot i a tot arreu, però farem tots els possibles. Us ho assegurem.
L’aposta que hem fet per la comarca ja s’ha notat en totes les nostres plataformes. Volem que la nostra visió vallesana sigui àmplia a tots els continguts que fem a paper, web i xarxes socials. També als editorials. Visca Sabadell, visca Castellar i visca el Vallès!