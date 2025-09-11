Sabadell també vol les seves start-ups

Editorial de l'11 de setembre de 2025
El Govern de la Generalitat ha inaugurat la nova seu territorial d’ACCIÓ al Gran Vallès, el Baix Llobregat i el Maresme, que estarà a Fira Sabadell. L’executiu català ha triat la nostra ciutat per encabir una de les delegacions de l’agència de competitivitat del Departament d’Empresa i Treball. Podria haver anat a parar a Terrassa, a Granollers o a Mataró, però no: serà a Sabadell. Una vegada més, es confirma l’efecte tractor i de capitalitat de Sabadell en matèria econòmica i en termes d’inversió empresarial.
Actualment, Sabadell és una de les ciutats amb més empreses emergents de Catalunya, n’hi ha 29 de registrades segons Acció. Hi ha altres ciutats de la comarca, com Terrassa i Sant Cugat, que s’han posicionat en el rànquing dels principals municipis del país amb més start-ups. Tant és així, que el Vallès Occidental és la segona comarca catalana en concentració d’empreses emergents (216).
No obstant això, la realitat és que Barcelona i el seu entorn més immediat (el Barcelonès) representen el 65% de les firmes innovadores. La capital de Catalunya exerceix de capital –en tots els sentits–, però creiem que el país només prosperarà i aconseguirà un creixement econòmic real i que arribi a tothom si es fa amb la Catalunya dels vuit milions. No la del milió i mig (Barcelona) o la dels tres milions (AMB).
La Catalunya que no és metropolitana –ni vol ser-ho– existeix i és valuosa. Per això, agraïm el gest que ha fet Acció i el Departament d’Empresa i Treball per a Sabadell, per al Vallès i per a l’Arc Metropolità. Esperem que la nova delegació ens porti bones notícies i millors inversions.