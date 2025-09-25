El comerç, senyal de la bona salut de l’economia

El Centre de Sabadell és avui un motor econòmic que genera riquesa i diversifica el sector comercial, segons el darrer Observatori dels Centres Urbans que publica el Diari de Sabadell. La salut del comerç és bona, es mantenen part dels negocis històrics, es conté la rotació i, mentrestant, es manté una inversió elevada. S’obren nous negocis. Les empreses aposten per instal·lar-se a Sabadell. Bona prova d’això són els 12 milions d’euros d’inversió anual que es destinen a obrir nous locals al Centre.
El comerç és un indicador més del moment de creixement econòmic. Les coses van bé i en la bona direcció. Si hi ha iniciativa empresarial i hi ha voluntat de continuar per part dels comerços ja instaurats, és perquè hi ha clientela. Sabadell registra 112.949 operacions diàries, gairebé el doble de la mitjana de la resta de ciutats estudiades per l’Observatori (59.438), entre les quals hi ha Granollers, Mataró, Olot, Sabadell, Sant Cugat, Terrassa i Vic. La nostra ciutat és la primera en compres per vianant al Centre.
Necessitem comerç propi i no ens cansarem de dir-ho. Quan comprem a la botiga local i de proximitat, fem que els diners es quedin al territori i enfortim l’economia local. No oblidem que el comerç, com els serveis i la indústria, generen llocs de treball de proximitat. Això és imprescindible si volem viure i treballar a Sabadell i no ser una ciutat dormitori. Els clients també hi rebem molt a canvi: un tracte agradable, de proximitat i en català –en general– i productes de millor qualitat. I a més, fem ciutat i barri. Això no ens ho donarà Temu, AliExpress o Amazon.