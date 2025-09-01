El objectius del Diari per al nou curs a Sabadell

Ja som al setembre. D’entrada, esperem que hàgiu gaudit de les vacances i que el mes hagi començat amb bon peu. Setembre és un bon moment per marcar-se objectius i prendre decisions per al curs. És una data simbòlica al calendari per establir fites, siguin individuals, familiars o col·lectives.
Sabadell no deixa de ser un gran projecte col·lectiu format per tots els veïns i agents socials i econòmics que el fan possible. Així doncs, de la mateixa manera que podem establir objectius personals, hem d’afrontar el nou curs amb nous reptes i ambicions per a la nostra ciutat.
Des del Diari, volem que aquest curs sigui el de la consolidació del creixement econòmic, a través de les nostres empreses i autònoms. Desitgem que hi hagi més i millor ocupació, i que baixin —encara més— les xifres de l’atur. En aquest sentit, l’Ajuntament ha de posar les bases d’una nova mentalitat administrativa per importar noves iniciatives empresarials i cuidar les que ja tenim. Cal protegir el nostre teixit productiu i posar una catifa vermella a qui vulgui venir a Sabadell.
La nostra ciutat pot i ha de continuar atraient més i més persones, però per això cal revisar els plans urbanístics i de mobilitat, preveure més habitatge i, com ja hem dit abans, més empreses, i redimensionar els nostres serveis públics de referència. Les administracions han d’aprofitar el context de creixement econòmic i d’estabilitat política a Sabadell i a Catalunya per agafar la batuta per garantir un creixement que serveixi per a tots els sabadellencs.
Hi ha feina per davant.