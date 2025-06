Els primers sis autobusos 100% elèctrics

Aquests dies ja podem veure pels carrers de Sabadell els primers sis autobusos urbans, de TUS, totalment elèctrics. Fins ara, n’hi havia d’híbrids, però cap funcionava completament amb energia elèctrica com ho fan els que han entrat en funcionament aquesta setmana. Ha costat que arribessin, segurament tots els actors implicats compartiran que més del que hauria agradat. A finals de novembre del 2023, ja ha passat un any i mig, el ple municipal va autoritzar a TUS la compra d’aquests vehicles, que després de tota la tramitació i adequació, es poden veure ara als carrers de la ciutat.

Sigui com sigui, el futur de la mobilitat implica la reducció de les emissions contaminants, una cursa de fons en què cal la implicació de tothom, també de l’administració pública, i en la qual ha d’exercir el que sovint s’anomena un paper ‘tractor’, de lideratge. Igual que amb la construcció d’habitatge o altres polítiques públiques, els organismes públics han d’invertir per apropar els avenços tecnològics a tota la ciutadania. Per exemple, entre els nous autobusos elèctrics i els híbrids, es preveu un estalvi anual de 210.000 litres de gasoil. I una altra millora que aporten els autobusos elèctrics: el soroll, pràcticament nul. Els següents seran els camions d’escombraries?