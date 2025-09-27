‘Fake news’ amb les beques menjador

Aquesta setmana tanca millor del que va començar, i no és pel cap de setmana. És perquè hi haurà un rumor menys rondant per la ciutat i per la comarca. Dimarts passat, en el debat sobre el traspàs de la competència d’Immigració a Catalunya, la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, va apuntar que més de la meitat de les beques menjador del Vallès, de Sabadell i d’altres ciutats de la nostra comarca les reben alumnes estrangers.
Doncs no, no és així. Segons hem pogut contrastar amb les nostres fonts i amb el Consell Comarcal, tres de cada quatre beques menjador que s’atorguen al Vallès Occidental són per a nens i adolescents amb nacionalitat espanyola. Les xifres a escala municipal van ser un altre rumor: a la nostra ciutat, representen un 29% del total de les beques. En el cas de Badia, que també va aparèixer en el discurs, són una minoria pírrica (2,7%).
Altres dies ja hem expressat el nostre total desconcert i preocupació per la deriva reaccionària i per la influència de les fake news en la política internacional, estatal i autonòmica. El súmmum va ser veure com es tacava el nom de Sabadell i del Vallès amb una afirmació tan mortífera i allunyada de la realitat. No ens ho esperàvem i ens preocupa especialment que vingui de Junts, que es pressuposa que és un partit central del país. Potser es tractava d’un error, però és un error inadmissible.
Per disposar de competències, abans hem de fer bé la lectura de la realitat. És evident que Catalunya ha de tenir la competència en Immigració, i totes les que faci falta, però per argumentar-ho no cal donar llibertat creativa a les xifres.