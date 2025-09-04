Gràcia afronta un moment decisiu

Les males llengües diuen que a Sabadell hi ha el Centre i la resta de barris. No és així, i ens encarreguem de recordar-ho a cada edició, parlant de les novetats, les històries i els problemes de tots els barris de Sabadell, sense distincions. Avui ens hem volgut aturar al barri de Gràcia, que afronta un moment decisiu: en els pròxims anys, en aquest mateix mandat, s’inauguraran una desena d’obres importants per al barri, com la remodelació de Sallarès Deu, l’esperat passeig d’Antoni Farrés –que també beneficia Can Feu– i el nou equipament de Jean Piaget.
Ens consta que els veïns de Gràcia sempre han tingut un especial esperit reivindicatiu. Al Diari sempre han tingut espai per dir-hi la seva, en els bons i en els mals moments. Creiem que és just, democràtic i sa que mantinguin les seves batalles, però també és just, democràtic i sa reconèixer que el Govern municipal ha posat molts esforços i molta inversió en el barri de Gràcia. Només per al passeig d’Antoni Farrés s’han previst més d’4,3 milions d’euros, i a Sallarès Deu s’hi han invertit 4,1 milions d’euros, per posar alguns exemples.
Aquest serà el mandat de Gràcia, i esperem que, abans que acabi, sigui el mandat de tots els barris de Sabadell. Encara que siguin intervencions a gran escala o petites, quirúrgiques, no pot quedar cap racó de Sabadell sense rebre la inversió que mereix. El compte enrere per al 2027 ha començat i ara queden dos anys per culminar la feina que s’ha començat. A Gràcia, al Centre, a tots els barris. Arreu de Sabadell.