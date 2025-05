La força d’emprendre

A l’avinguda de Can Bordoll, 119, al barri de Can Roqueta, hi ha un d’aquells equipaments que potser no són els més coneguts, però que tenen una importància cabdal a la nostra ciutat. Es tracta del Centre d’Empreses Industrials (CEI) de Can Roqueta, que enguany celebra deu anys. Una fita remarcable i que destaca el camí que ha traçat aquest equipament, que és el viver d’una quarantena d’empreses emergents amb uns 200 treballadors. Al llarg d’aquesta dècada, s’han creat un miler de llocs de treball i l’índex de supervivència empresarial és del 90% després del període d’incubació, segons dades municipals. Això prova l’èxit de l’aposta, que també es veu en jornades anuals que s’han convertit en cites imprescindibles per a l’ecosistema empresarial local, com el Cafè Aventura, que reuneix empresaris, centres de recerca i tecnologia, inversors, etc., al mateix lloc durant un matí, per impulsar i visibilitzar les noves empreses. La xarxa emprenedora local té molts ingredients per poder continuar aixecant el vol, també amb iniciatives com les que promouen entitats locals com la Xarxa Onion o l’Associació de Dones Empresàries del Vallès, entre d’altres.

La realitat que es viu diàriament al CEI ben segur que té alguns paral·lelismes amb la que expliquem a les pàgines 4 i 5 sobre les galeries comercials de la nostra ciutat i, en definitiva, en tots els llocs de treball de Sabadell. Per exemple, a l’hora de parlar de la conciliació familiar, un aspecte reivindicat per múltiples persones com Mabel Requena, que regenta una botiga de llaminadures a les galeries de Ca n’Oriac i afronta cada dia el repte de trobar temps per tenir cura dels seus fills. En aquest cas, la xarxa social tangible, formada per amics, familiars, veïns i companys de feina, és imprescindible per tirar endavant.