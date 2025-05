L’Embassa’t de sempre

Sembla mentida que ja hagin passat 16 anys i 17 edicions del Festival Embassa’t. Aquella idea que van tenir l’Arnau i el Pol Solsona, el Marc Rius i el Julià Guerrero ha esdevingut un esdeveniment de referència reconegut a la ciutat i a tot el país. Avui és una cita consolidada en el panorama musical i seria impensable que no hi fos. L’Embassa’t d’aquest any va tancar amb més de 9.000 assistents, un 20% més que l’any passat i marca així un nou rècord. La xifra creix, any rere any, però el festival no perd la seva identitat vinculada a la música de qualitat i emergent. Són molts els que hi van anar per escoltar els Figa Flawas, Els Pets o Villano Antillano, i van sortir d’allà havent conegut artistes que fins aleshores no coneixien. Des d’aquí agraïm a totes les persones que han treballat, cobrant o fent de voluntaris, per mantenir l’esperit de descoberta de l’Embassa’t un any més.

Havent acomiadat els quatre dies de festival, l’amfiteatre del parc de Catalunya es prepara ara per a la quarta edició del festival Observa, sota la direcció de José Luis Castet, que compta amb el suport de persones de l’Embassa’t a la rereguarda i de l’Ajuntament de Sabadell. Esperem que tingui la mateixa sort que l’Embassa’t i que l’Observa es faci més gran. Ja tenim ganes d’escoltar Doctor Prats.