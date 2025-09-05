Esperpent a la recepció de Festa Major de Sabadell

La recepció de Festa Major de dijous va ser diferent de la d’altres anys. Dues manifestacions, una per la pau a Gaza i una altra de policies municipals convocada pel sindicat SPL-CME, van coincidir amb l’acte institucional. Vam veure dues protestes i dues maneres de protestar: una de caràcter pacífic, amb els crits propis d’una manifestació, però amb ordre i respecte (la dels propalestins), mentre que la dels policies se’n va anar de les mans. Des de fora de l’Estruch, els agents que es manifestaven van fer sonar botzines sense parar i van llançar petards dins del recinte, sense mirar on queien els artefactes.
Els policies van intentar boicotejar el discurs institucional que l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, fa cada any. Un missatge que sempre pronuncia acompanyada dels portaveus municipals, és a dir, en nom de l’Ajuntament, no del Govern. Farrés no va vacil·lar i, malgrat les dificultats, es va adreçar al públic assistent, on hi havia persones d’entitats i associacions de la ciutat, i tots els organitzadors de la Festa Major. Desenes d’entitats que no es mereixien una escena tan lamentable.
En tota reivindicació hi ha el fons i la forma. És evident que els policies tenen tot el dret d’expressar el seu descontentament, però amb respecte i sense anar més enllà. Això és propi de radicals, no pas de policies. Lamentem el que ha passat i esperem que, a diferència de la recepció, la resta de la Festa Major se celebri amb civisme, respecte i seguretat. Una seguretat que precisament ens ha de garantir la nostra policia, la Policia Municipal de Sabadell, i els Mossos d’Esquadra.