Necessitem una Europa que sigui útil

La Unió Europea fa temps que sembla haver perdut el rumb i el sentit, i necessita redreçar-se. Des de Brussel·les o Estrasburg es prenen decisions a gran escala que afecten de manera directa els 448 milions d’europeus repartits en desenes de milers de pobles i ciutats de 27 estats. Sabadell ha comprovat com, fa poc, mesures impulsades des d’Europa han tingut efectes immediats sobre la ciutadania.
L’última ha estat la zona de baixes emissions, que començarà a funcionar a partir de l’1 de desembre a la ciutat. Una llei estatal obliga tots els municipis de més de 50.000 habitants a establir una zona de baixes emissions, amb independència dels seus nivells de pol·lució. Aquesta norma deriva d’una directiva europea del 2008.
És evident que cal millorar la qualitat de l’aire i combatre l’emergència climàtica, però és una pèssima idea assenyalar els vehicles més antics, que solen ser els de les persones amb menys recursos econòmics. Si Europa vol impulsar un nou model de mobilitat, ha de destinar recursos a ampliar les línies de tren i de metro, renovar els autobusos i ajudar a crear una xarxa de park and ride. En resum, cal posar facilitats perquè l’usuari aposti pel transport públic, no fer-li la vida impossible. I menys encara si no té recursos.
La taxa de residus per al tractament de deixalles, que hem de pagar des del 2023, també respon a una directiva europea. Mentrestant, no s’ha vist cap mesura real per fomentar el reciclatge. Les institucions europees s’han d’apropar als països, a les ciutats i als pobles, i prendre decisions entenent quines són les necessitats reals.