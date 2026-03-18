Retards en el calendari d’obres

Els retards en les obres del futur mercat municipal de Campoamor tenen explicació: és un projecte viu que evoluciona. Darrere d’una proposta que s’ha hagut d’ajustar i redefinir, hi ha una realitat que es deriva de tot plegat: els retards. Uns retards que, lluny de ser excepcionals, sovint són el resultat d’un entramat administratiu complex que va més enllà de la voluntat municipal.
En aquest context, la incorporació de la proposta veïnal –com anunciaven des de la Plataforma veïnal pel Mercat de Campoamor–, com ara la instal·lació d’un caixer automàtic, és una bona notícia per a molts veïns del barri i que demostra que el projecte respira, tot i que encara no s’hi hagi posat la primera pedra. Les obres d’enderroc i construcció encara no tenen data d’inici, malgrat les previsions anunciades. I aquí cal dir-ho clar: sovint els calendaris municipals xoquen amb processos administratius lents. Això, però, no nega el dret que reivindiquen alguns veïns del sud d’estar informats.
Molts d’ells expressen comprensió pel retard, però també reclamen saber en quina fase es troba el projecte i com poden optar a les futures parades. Una demanda legítima. Aquests buits informatius han estat terreny fèrtil per a rumors: al barri havia circulat la idea que Consum, l’empresa adjudicatària, podria haver-se fet enrere del projecte. A hores d’ara, però, l’empresa ho té tot a les seves mans: ha de presentar el projecte executiu, peça imprescindible per marcar un calendari viable.