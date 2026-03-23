Un Kanpai efectiu i necessari

El desplegament del pla Kanpai arreu de la Regió Metropolitana de Barcelona va ser un complet èxit: l’operació conjunta entre Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i policies municipals contra la multireincidència va acabar amb 87 detinguts, que acumulaven 293 antecedents policials previs. Com a conseqüència del dispositiu, la jornada va acabar amb 29 persones investigades per la via penal.
El balanç va ser especialment positiu a Sabadell, on hi va haver quatre detinguts, una de les quals per trencar una ordre d’allunyament, i es va procedir a la identificació de 260 persones en operatius repartits en zones concorregudes, estacions de tren i fins a set locals. A més, també es van requisar diverses armes. Fora de la nostra ciutat, destaca la intervenció duta a terme al barri de la Ribera (Montcada i Reixac). Al municipi vallesà es van detenir set persones més, que acumulaven tretze antecedents i s’han intervingut set armes.
Els cossos policials, sota el comandament del departament d’Interior i Seguretat Pública, han tornat a enviar missatge clar i inequívoc que a Catalunya qui la fa, la paga. Com a Diari, subscribim el combat contra els multireincidents i tots aquells que no respecten l’imperi de la llei, les normes socials establertes i la convivència a les nostres ciutats. El pla Kanpai, justament amb el pla DAGA, han de servir per acabar la sensació d’impunitat entre els delinqüents i d’inseguretat entre els veïns. Volem expressar el nostre suport als cossos i forces de seguretat i a les administracions que han fet possible aquest operatiu efectiu i necessari.