Un Kanpai efectiu i necessari

"Com a Diari, subscribim el combat contra els multireincidents i tots aquells que no respecten l’imperi de la llei"

23 de març de 2026

El desplegament del pla Kanpai arreu de la Regió Metropolitana de Barcelona va ser un complet èxit: l’operació conjunta entre Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i policies municipals contra la multireincidència va acabar amb 87 detinguts, que acumulaven 293 antecedents policials previs. Com a conseqüència del dispositiu, la jornada va acabar amb 29 persones investigades per la via penal.

El balanç va ser especialment positiu a Sabadell, on hi va haver quatre detinguts, una de les quals per trencar una ordre d’allunyament, i es va procedir a la identificació de 260 persones en operatius repartits en zones concorregudes, estacions de tren i fins a set locals. A més, també es van requisar diverses armes. Fora de la nostra ciutat, destaca la intervenció duta a terme al barri de la Ribera (Montcada i Reixac). Al municipi vallesà es van detenir set persones més, que acumulaven tretze antecedents i s’han intervingut set armes.

Els cossos policials, sota el comandament del departament d’Interior i Seguretat Pública, han tornat a enviar missatge clar i inequívoc que a Catalunya qui la fa, la paga. Com a Diari, subscribim el combat contra els multireincidents i tots aquells que no respecten l’imperi de la llei, les normes socials establertes i la convivència a les nostres ciutats. El pla Kanpai, justament amb el pla DAGA, han de servir per acabar la sensació d’impunitat entre els delinqüents i d’inseguretat entre els veïns. Volem expressar el nostre suport als cossos i forces de seguretat i a les administracions que han fet possible aquest operatiu efectiu i necessari.

 

 

Altres opinions