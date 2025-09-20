Sabadell, ciutat universitària

Sabadell agafa galons per esdevenir una autèntica ciutat universitària. La nostra ciutat té actius consolidats, com l’ESDi, el campus de la UAB a Covadonga, i la ingent formació aeronàutica a l’Aeroport, i d’aquí a uns anys tindrem la nova facultat de Ciències de la Vida i de la Salut a l’Artèxtil. La proximitat amb l’Autònoma de Bellaterra també ha contribuït a generar un clima d’atracció d’estudiants, de talent i innovació.
Parlem de persones vingudes d’arreu de Catalunya, Espanya i del món, i que han anat a parar a Sabadell per viure-hi i estudiar-hi. Un de cada cinc estudiants de l’ESDi són de fora de Catalunya, fet que indica la capacitat tractora de la universitat.
La demanda per residir a la ciutat és cada cop més alta, i això ha tensat –encara més– el mercat de l’habitatge. Llogar un pis surt un 22% més car que fa cinc anys, segons el portal immobiliari Idealista. Un habitatge de 80 metres quadrats, perfecte per compartir entre tres o quatre persones, s’eleva pràcticament a mil euros, segons les dades disponibles. L’aparició de residències d’estudiants en els últims anys, com la que s’ha instal·lat a l’antic Llac Center, ajuden a respondre a la necessitat d’habitatge disponible. Tenim un motiu més per pensar com dimensionar la ciutat a les necessitats de la dècada.
Veient la trobada que van tenir ahir el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, no faltaran idees, sintonia i ganes per tirar endavant el Sabadell del 2030. Un imaginari en què els demanem que no s’oblidin dels universitaris.