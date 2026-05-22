Sabadell s’entén barri a barri

El síndic de greuges de Sabadell, Josep Escartín, ha presentat un extens informe sobre les queixes dels veïns de la ciutat per districtes, una radiografia que permet identificar les principals preocupacions dels sabadellencs zona per zona. Per posar-ne algun exemple, l’estudi conclou que a Can Feu i Gràcia (districte 5) les queixes se centren sobretot en l’espai públic i el manteniment urbà, els impostos i les taxes, i la convivència i el civisme, mentre que als barris del sud (districte 6) predominen els problemes de convivència i civisme i, ja a molta distància, els segueixen les incidències relacionades amb el manteniment de carrers, fonts i arbrat.
La feina feta pel síndic a partir de la mostra del 2025 constata que Sabadell només s’entén barri a barri. Els problemes i les queixes del Centre no tenen res a veure amb els de Ca n’Oriac, i aquests són diferents dels de Can Rull o Torre-romeu. Quan falta un any per a les eleccions municipals, podem dir que el govern de Farrés ha mostrat una gran habilitat a l’hora d’escoltar els veïns i identificar les necessitats de cada barri, una tasca gens fàcil. També ens consta que altres grups de l’oposició, com En Comú Podem i el PP, també treballen per solucionar les problemàtiques des d’aquesta mateixa dinàmica, barri a barri. Ens agrada que aquesta sigui la manera d’abordar la situació de la ciutat.
Sabadell necessita respostes en matèria d’espai públic, seguretat i civisme. I això només podrà sortir d’una bona gestió administrativa i d’un llarg procés d’escolta als veïns. Nosaltres, com el síndic, sabem que ningú no coneix millor la realitat que els mateixos sabadellencs.