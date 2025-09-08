Sense nens per omplir les aules

Comença un nou curs escolar, després d’unes llargues vacances d’estiu. Als professors se’ls gira feina, i molts pares finalment poden descansar una mica. El retorn a l’escola d’enguany comportarà un repte majúscul: l’eliminació total dels telèfons mòbils als centres educatius, una mesura encertada a la qual donem suport i que creiem que aportarà beneficis a curt i mitjà termini. El sector educatiu ha d’afrontar la davallada de la natalitat i la reducció de l’alumnat a les aules. És un problema menys visible, però igualment enorme, que obligarà escoles i instituts a adaptar-se.
En els darrers deu anys, el nombre d’infants d’aquest curs (I3) ha disminuït un 27,8%, cosa que ja es reflecteix en les preinscripcions i matriculacions a les escoles a tot el Vallès. Polinyà ha viscut la caiguda proporcional més dràstica, amb un -25%, i ha passat de 52 a 39 naixements en només un any. Aquesta realitat comporta que els centre d’alguns municipis no omplin les aules amb veïns, i que hagin de venir nens i adolescents d’altres zones de la comarca.
Sembla que el canvi ha vingut per quedar-se.
Sant Quirze és l’exemple perfecte d’aquest fenomen, on hi ha desconfiança entre les famílies davant la incertesa d’un hipotètic tancament de línies. En un dels casos, el del Turonet, Educació es va plantejar fer un grup cíclic per als més petits, ajuntant les criatures de tres i quatre anys com passa en altres municipis petits. Caldrà buscar una solució a mitjà i llarg termini, i seguir de prop aquest canvi demogràfic, per la tranquil·litat dels equips docents, professores, mares i pares, i els mateixos alumnes.